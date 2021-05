Viele Jobs mit „Verfallsdatum“

Main-Tauber-Kreis. Infolge der Corona-Pandemie tragen Beschäftigte, die im Main-Tauber-Kreis einen befristeten Arbeitsvertrag haben, ein besonders hohes Risiko, ihre Stelle zu verlieren. Davor warnt die IG Bau. 2020 hatten 38 Prozent aller Neueinstellungen im Landkreis ein Verfallsdatum. Von rund 2200 Arbeitsverträgen, die im zweiten Quartal neu abgeschlossen wurden, waren etwa 830 befristet, so die Gewerkschaft unter Verweis auf eine aktuelle Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung. „Die Zahlen zeigen, dass auf dem Arbeitsmarkt etwas aus dem Ruder gelaufen ist. In der Corona-Krise können Befristungen leicht zur Falle werden, wenn Unternehmen solche Stellen nicht mehr verlängern“, sagt Mike Paul, Bezirksvorsitzender der IG Bau Stuttgart. Nach Beobachtung des Gewerkschafters sind befristete Stellen in Branchen wie der Gebäudereinigung und der Landwirtschaft stark verbreitet. Junge Beschäftigte seien besonders häufig betroffen. pm

