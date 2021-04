Viele Familien plagen Existenzängste

Alles auf Distanz. So stellt sich derzeit nicht nur der Alltag, sondern oft auch die Situation dar, in der Hilfe gesucht wird. Diakonisches Werk und Caritasverband setzen dem etwas entgegen: persönliche Beratung trotz Pandemie.

Main-Tauber-Kreis. „Wie sollen wir das alles schaffen?“, lautet eine der zentralen Fragen, die bei den Beraterinnen des Diakonischen Werks im Main-Tauber-Kreis immer wieder gestellt werden. Anne-Kathrin Bock arbeitet bei der Schwangerschafts- und Schwangerschaftskonfliktberatung beim Diakonischen Werk in Bad Mergentheim. Während sich die Zahl derjenigen, die über einen Schwangerschaftsabbruch nachdenken, im vergangenen Jahr nur leicht erhöht hat, sind es bis Ende April bereits 14 Frauen, die sich gemeldet haben. „Das liegt nicht zuletzt an finanziellen Problemen“, weiß Bock.

Hilfe auf vielen Kanälen

Per Telefon, Video-Chat oder persönlich zeigt sie Wege auf und erläutert, wo es in dieser Situation Hilfe – auch finanzieller Art – gibt, um das Kind doch zu bekommen. Beim Caritasverband läuft das ebenso. Dort steht ein Bischofsfonds zur Verfügung, aus dem unbürokratisch Mittel abgerufen werden können.

Häufig, so Carina Kuhn von der allgemeinen Sozialberatung des Diakonischen Werks, kämen allerdings mehrere Faktoren zusammen. Da gibt es Frauen, die in der Gastronomie gearbeitet haben, aber bereits seit Monaten ohne Beschäftigung sind. Der Minijob fiel ersatzlos weg und somit das Zubrot zum Familieneinkommen.

Andere hangeln sich seit geraumer Zeit mit Kurzarbeitergeld durch. Selbst wenn zwei Ehepartner verdienen und Kinder zum Haushalt gehören, bleiben ohne Aufstockung des Arbeitgebers bis zu 60 Prozent weniger als ursprünglich kalkuliert monatlich in der Haushaltskasse übrig. Ein Darlehen fürs Haus zu bedienen oder sich das auf dem Land dringend benötigte Zweitauto leisten zu können, wird da oft schwierig.

Marlene Schmid, beim Diakonischen Werk in der ambulanten Jugendhilfe in den Bereichen Wertheim und Tauberbischofsheim tätig, kennt die Sorgen von Familien. „Viele mittelständische Familien, die nie daran gedacht haben, sich irgendwann mit der Frage von Existenznot zu beschäftigen, sehen sich gezwungen, Hilfe einzufordern. Vielen ist das unangenehm“, weiß sie. Der Mann habe einen guten Job als Facharbeiter in der Industrie, die Frau arbeite Teilzeit als Erzieherin, nennt sie ein Beispiel. Gemeinsam hätten sie ein gutes Einkommen.

Doch dann komme es zur Kurzarbeit. Die Mutter übernehme die Kinderbetreuung und das Homeschooling während der Schließung von Kindertagesstätte und Schulen im Lockdown. Zu schultern seien die Finanzierung der großen Wohnung, Autos, Versicherungen und der Bedarf des täglichen Lebens. „Kurzarbeit“, so Carina Kuhn, sei nicht das zentrale Problem, „aber es ist ein Rattenschwanz, der dranhängt.“

Nähe kann Probleme schaffen

Diese Problematik kennt auch Beate Maier vom Caritasverband. „Gerade beim Caritas-Sozialdienst geht es häufig um existenzielle Probleme, die Querthemen nach sich ziehen“, sagt sie. Zum einen stehen Sorgen der Finanzierbarkeit des gewohnten Lebensstils im Fokus, zum anderen aber auch die Probleme, die damit einhergehen: Schwierigkeiten in der Partnerschaft, die sich durch die familiäre Stresssituation und die unvermeidbare Nähe im Lockdown Bahn brechen, absehbare Finanzierungsengpässe oder gar Kindeswohlgefährdung. „Beim Thema Schuldnerberatung denke ich oft, die Welle kommt erst nach der Welle“, blickt Maier auf das, was noch kommen kann.

Gerade mit Blick auf den Wust an Problemen, die infolge der Pandemie unvorhergesehen aufgeploppt sind, setzen Diakonisches Werk und Caritasverband auf ihr breites Beratungsangebot per Telefon und Video-Chat, aber auch im persönlichen Kontakt. Nur so könne beim Ausfüllen komplizierter Formulare direkt geholfen und im Zweifel auch bei Behörden nachgefragt werden.

Fehlende Hardware

Viele Hilfesuchende verfügten auch nicht über das technische Know-how von Computern und Druckern, um geforderte Papiere beizubringen. Hinzu komme, dass sie schlichtweg Probleme hätten, komplizierte gesetzliche Regelungen und bürokratische Formulierungen zu verstehen.

Beide Wohlfahrtsverbände kritisieren durchaus, wie sehr sich Behörden im Lockdown – vor allem in der ersten Phase im Frühjahr vergangenen Jahres – zurückgezogen, wenn nicht gar komplett abgeschottet und keinerlei Publikumsverkehr zugelassen hätten. Das Jugendamt wird hier ebenso wie das Jobcenter oder die Familienkasse genannt. Gerade beim Antrag auf Kindergeldzuschlag dauere es oft monatelang, bis etwas zurückkommt, moniert Carina Kuhn. „Das ist ein Nirwana.“

Bei der täglichen Arbeit laufen beim Diakonischen Werk und beim Caritasverband täglich eine Vielzahl von Fragen auf: Die Einsamkeit von Kindern und Jugendlichen durch die Beschränkungen im Zuge der Pandemie gehören ebenso dazu wie eine Steigerung von häuslicher Gewalt oder die Überforderung von Müttern durch die hohe Belastung. Wie groß der Leidensdruck ist, zeigen exemplarisch die Zahlen der allgemeinen Sozialberatung bei der Diakonie. Dort haben 2019 insgesamt 1600 Beratungsgespräche stattgefunden, 2020 waren es bereits 1900.

Einfach melden

Ratsuchenden vermitteln die Verantwortlichen Zuversicht, dass sie weiterhin ein offenes Ohr haben werden. Marlene Schmid: „Gerade in Zeiten, in denen die Ämter weitgehend geschlossen sind, gibt es die Möglichkeit, sich Hilfe zu holen. Jeder sollte den Mut haben, sich einfach zu melden.“