Viele Betriebe fürchten um ihre Existenz

Heilbronn. Die regionalen Wirtschaftskammern Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer Heilbronn-Franken und die Südwestmetall-Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken schlagen Alarm. In einer gemeinsamen Pressekonferenz machten Vertreter beider Kammern und des Wirtschaftsverbands auf die sich abzeichnende Krise der regionalen Wirtschaft aufmerksam.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schnelle und unbürokratische Hilfe von der Politik sei jetzt gefragt, um bedrohte Existenzen zu sichern. Der von Bundeskanzler Olaf Scholz danach angekündigten Doppel-Wums, die Einmalzahlungen und die angekündigt Gaspreisbremse, bewerteten die Teilnehmer der Pressekonferenz zwar insgesamt positiv, doch bei weitem nicht ausreichend und sie warnen vor schweren Folgen und vor einer schleichenden „Deindustrialisierung der Region“, wie es IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring formulierte.

Strompreisdeckel gefordert

Neben den vorgesehenen Hilfsmaßnahmen erwartet die Runde von der Bundesregierung auch die rasche Einführung eines Strompreisdeckels, einen Notfallfonds für kleine und mittlere Unternehmen sowie die Verlängerung der Laufzeiten für die verbliebenen Atom- und Kohlekraftwerke. In ihrem eindringlichen Appell an die Bundesregierung fordert die regionale Wirtschaft so schnell wie möglich finanzielle Unterstützung. Ohne die, so der dramatische Hilferuf, drohen zahlreiche Insolvenzen und viele Entlassungen.

Mehr zum Thema Energiekrise Gaspreiskommission arbeitet weiter an «Herkulesaufgabe» Mehr erfahren Energiekrise SPD-Chefin: Deutschland kommt trotz Gaskrise durch Winter Mehr erfahren Gaspreisbremse Zweistufige Entlastung für die Kunden Mehr erfahren

„Die Unternehmen kämpfen um ihre Existenz“, machte IHK-Hauptgeschäftsführerin Elke Döring nochmals auf den Ernst der Lage aufmerksam. Erstmals melde sich die geballte regionale Wirtschaft zu Wort, „weil wir in einer multiplen Krise stecken“. Die Corona-Pandemie sei noch nicht überwunden und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine lasse die Energiepreise in Deutschland explodieren. „Wenn nicht schnell etwas passiert, droht vielen Unternehmen in der Region Heilbronn-Franken das Aus - und zwar über alle Branchen hinweg.“

Eine Einschätzung, die auch der Präsident der Handwerkskammer, Ulrich Bopp, teilt. Er sehe schwarz angesichts der dramatischen Lage etwa in der Bauwirtschaft, die sich schon mitten in der Rezession befinde, wie die reihenweis eingehenden Stornierungen von Bauaufträgen zeigten. „Die Vorschläge der Expertenkommission gehen in die richtige Richtung, greifen aber zu spät und bieten unseren energieintensiven Handwerksbetrieben nicht die dringend notwendige Unterstützung“. Die Gaspreisbremse müsse auch für Handwerksbetriebe ab Januar gelten. „Wenn die Bauwirtschaft in eine Krise gerät, dann trifft dies massiv die ganze Wirtschaft. Und genau das passiert gerade“, so Bopp.

Ergänzt wird diese Lagebeurteilung im Handwerk vom Vertreter der Bäckerinnung, Obermeister Bernhard Kuhn. Die Praxis der Betriebe zeige, dass eine schnelle und vor allem unbürokratische Hilfe notwendig sei, da es sonst für viele Betriebe zu spät sei. „Die Politiker müssen sich stets vor Augen führen, dass die meisten Handwerksbetriebe familiengeführt sind und die Handwerker in aller Regel mit ihrem Privatvermögen für ihren Betrieb einstehen.“ Sein Wunsch an die Politik: „Helft uns mit Taten, nicht nur mit warmen Worten. Von warmen Worten können wir uns nichts kaufen.“

Alle entlasten

Dabei kam auch die Ungleichbehandlung der Betriebe, die auf das Heizöl angewiesen sind, zur Sprache. Einen Aspekt, den der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Ralf Schnörr, ansprach. Er sieht die Nutzer alternativer Energieformen zu wenig berücksichtigt. Bei aller Wertschätzung gegenüber den Maßnahmen zum Stopp der Gaspreise müssten auch die Betriebe entlastet werden, die sich anderer Energiequellen bedienten, so Schnörr. Er fordert, dass Haushalte und Unternehmen entlastet werden, die mit Heizöl, Pellets oder Holzhackschnitzel heizen. „Da darf es kein Ungleichgewicht geben und die Hilfen müssen schnell und unbürokratisch fließen.“

Für Präsidentin der IHK Heilbronn-Franken, Kirsten Hirschmann, bleiben nach dem Zwischenbericht der Kommission immer noch zu viele Fragen unbeantwortet: „Für den Augenblick überwiege zwar in vielen Unternehmen die Erleichterung, dass der Staat nun endlich die Preise dämpft statt sie durch eine Umlage noch weiter in die Höhe zu treiben“ Doch die von der Gaskommission in Windeseile zusammengeschusterten Empfehlungen seien für sie „weder ausgewogen noch gerecht“, sondern eine teure Notlösung. „Wir erwarten von der Politik schnell Antworten auf offene Fragen, denn es geht um die Existenz vieler unserer ums Überleben kämpfenden Unternehmen“.

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Politik habe ihre Hausaufgaben gemacht und die Wirtschaft sei gerettet, denn vielen Unternehmen drohe das Aus und es werden Produktionsverlagerungen geplant oder die Produktion zurückgefahren. Zudem stünden tausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Die Präsidentin warnt: „Diese Krise könnte der Wirtschaft der Region Heilbronn-Franken nachhaltig schaden“. Jetzt müssten kleinere und mittlere Betriebe bis März oder April warten, um von den Subventionen zu profitieren. Dann sei der Winter vorbei und viele der Unternehmen werde es nicht mehr geben, so ihre düstere Prognose. „Wir brauchen deshalb dringend einen Härtefallfonds für angeschlagene Unternehmen, der noch im Winter schnell und unbürokratisch greift.“

Liquidität der Versorger in Gefahr

Das Vollversammlungsmitglied Paul Gehrig, gleichzeitig Sprecher der Geschäftsführung beim Stadtwerk Tauberfranken in Bad Mergentheim, mahnt eine Strompreisbremse an: „Die Gaspreisbremse ist ein mutiger, teurer, aber richtiger Schritt. Viele Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen werden aber ohne eine ergänzende Strompreisbremse erhebliche Probleme bekommen, denn die Strompreisentwicklung ist genauso beängstigend und betrifft alle – Haushalt, Gewerbe, Dienstleistung und Industrie. Noch teurer als der Doppel-Wumms wäre aber eine ausgeprägte Rezession mit überdurchschnittlich vielen Insolvenzen.“

Aktuell brenne den Energieversorgungsunternehmen das Thema Versorgungssicherheit und Liquidität unter den Nägeln. Man unternehme alles, um Energieeinsparungen bei Gas und bei Strom zu erreichen. Gleichzeitig erstelle man Notfallpläne für unterschiedlichste Szenarien in der Hoffnung, sie nie anwenden zu müssen.

Grundsätzlich sieht Gehrig die Weichen in die richtige Richtung gestellt, auch wenn noch niemand wisse, wie es in der Praxis umzusetzen sei. Die Branche brauche jetzt schnellstmöglich einfache, pragmatische Umsetzungsempfehlungen. „Sonst scheitern, bis die Prozesse final geklärt sind, nicht nur unsere Systeme oder wir, sondern auch Strom- und Gaskunden“. Abschließend appellierte der Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken an alle, Energie einzusparen, das sei eine Verpflichtung für alle und eine Frage der Solidarität.