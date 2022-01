Viel sicherer im Umgang mit Pandemie

Main-Tauber-Kreis. Landrat Christoph Schauder und die Leiterin des Staatlichen Schulamts Künzelsau, Bettina Hey, haben sich vor kurzen im Landratsamt getroffen, um sich über aktuelle Themen wie die Corona-Pandemie und den demografischen Wandel auszutauschen. Hierbei stellten beide einige Parallelen zwischen der Arbeit im Schulamt und in der Kreisverwaltung fest.

„Die Corona-Pandemie hat uns in den vergangenen Monaten vor große Herausforderungen gestellt. Gerade in den Schulen war und ist dieses Thema jederzeit aktuell“, sagte Landrat Christoph Schauder. Die Vorgehensweisen und Maßnahmen seien stets an die aktuellen Situationen angepasst worden. Heute sei man bereits viel sicherer im Umgang mit der Pandemie als noch zu Beginn, erklärte Schulamtsleiterin Bettina Hey.

Auch der demografische Wandel spiegelt sich sowohl in den Schulen als auch im Landratsamt wider. Der Landrat betonte, dass sich die Personalgewinnung gerade im ländlichen Raum zunehmend schwierig gestalte.

Schulamtsleiterin Hey stimmte ihm hierbei auch für die Schulen zu und erläuterte, dass weiterhin zu wenig Lehrkräfte mit dem Studium fertig werden, um die Abgänge auffangen zu können.

Als Themen, die das Schulamt in nächster Zeit beschäftigen werden, benannte Bettina Hey die vakanten Schulleiterstellen, die es nachzubesetzen gilt, und den Ausbau der Ganztagesbetreuung an Grundschulen.

Beide waren sich einig, dass ein solcher Austausch zwischen den Leitungen von Landratsamt und Schulamt in regelmäßigen Abständen wiederholt werden soll. lra