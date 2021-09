Viecher noch nicht gefasst

Hafenlohr. Nachdem bei Planierarbeiten ein Weidezaun versehentlich beschädigt wurde, nutzten zwei Galloway-Rinder die Gelegenheit, von einer Weide in der Nähe des Linderfurter Hofes auszubüchsen. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, dass die beiden Tiere schwarz mit auffälligen weißen Streifen am Bauch sind und keine Hörner tragen. Wo sich die Rinder derzeit befinden, ist nicht bekannt. Die Polizei mahnt deshalb, dass Autofahrer die auf der Hafenlohrtalstraße bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h mehr denn je beachten sollten, da die Tiere unvermittelt auf die Fahrbahn laufen könnten.

