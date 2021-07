VfB-Kicker bieten Schautraining zum Saisonstart

Bad Mergentheim. Die fußballfreie Zeit hat endlich ein Ende. Nach dem Abbruch der vergangenen Saison im Oktober 2020 darf wieder trainiert und gespielt werden. Ende Juni startete die VfB-Mannschaft um Cheftrainer Rene Heckmann mit der Vorbereitung auf die kommende Spielrunde.

Doch auch die Unterstützung an der Seitenlinie als Sponsor, Mitglied und Fan liegt den Vereinsverantwortlichen am Herzen. Deshalb gibt’s am Freitag, 9. Juli einen offiziellen Saisonstart im Deutschorden-Stadion. Ablauf: 18.30 Uhr, Begrüßung durch Vereinspräsident Hans-Jürgen Preis und André Herber, Sportvorstand des VfB-Fördervereins; 18.45 Uhr Vorstellung der Mannschaft durch Sportvorstand Witalij Wasemüller und André Herber. Um 19 Uhr gibt’s ein Schautraining und ein gemütliches Beisammensein für alle Interessierten.