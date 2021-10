Vertrauen in bewährtes Team

Main-Tauber-Kreis. Die Wiedersehensfreude war groß, als sich die Mitglieder des Kreisverbands Hohenlohe-Franken im Verband Bildung und Erziehung (VBE) nach coronabedingt langer Zeit wieder persönlich und in großer Anzahl trafen, um bei ihrer turnusmäßig stattfindenden Mitgliederversammlung ihr neues Vorstandsteam zu wählen.

Problem Lehrermangel

Der alte und neue Kreisvorsitzende Thomas Weniger hieß besonders den VBE-Landesvorsitzenden Gerhard Brand, der extra aus Stuttgart angereist war, um aus der Verbandsleitung und von aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen zu berichten, willkommen. Thema war hier unter anderem auch der Lehrkräftemangel und die daraus resultierenden Folgen für Schüler und Lehrkräfte: „Liegt eine starke Belastungssituation vor, sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesetzlich verpflichtet, den Arbeitgeber auf drohende Schäden hinzuweisen bzw. ihn davor zu bewahren.“

Tatsächlich sei es aber in der momentanen Situation an den Schulen so, dass nicht einmal dafür die notwendige Zeit gefunden werde. Dafür verantwortlich sei vor allem der eklatante Mangel an Lehrkräften, verschärft durch zusätzliche coronabedingte Aufgaben wie die Erstellung von Hygienekonzepten, der ständigen Neuorganisation von Wechsel- und Präsenzunterricht, und den immer höheren Verwaltungsaufwand“, so der Landesvorsitzende. Aktuell beschäftige die Offensive „Rückenwind“ die Kollegien, deren Umsetzung und Nutzen ausgiebig diskutiert worden sei.

Nach Vorstellung der vielfältigen Veranstaltungen, die in den vergangenen Jahren von den Mitgliedern des Kreisverbandes organisiert und durchgeführt wurden, beantragte Ehrenvorsitzender Bernd Hartmannsgruber die Entlastung des bisherigen Vorstands, der einstimmig zugestimmt wurde.

Neuwahlen

Auch die Wahl des neuen Kreisvorstands verlief einstimmig, waren sich doch alle Anwesenden einig, dass Thomas Weniger der richtige Mann für diesen Posten sei. „Kompetent, einsatzfreudig und dem VBE seit langem verbunden“, so beschrieb der Landesvorsitzende den im Amt bestätigten Kreisvorsitzenden Thomas Weniger, als er ihm im Namen aller Anwesenden für seine Arbeit und seinen Einsatz dankte.

Als Stellvertreter wurden Heiko Knebel und Simon Kurfeß wiedergewählt, Joachim Veith wurde in seinem Amt als Kassenwart bestätigt. Sebastian Lutz und Mirjam Wülk vervollständigen den Vorstand als Team in der Geschäftsführung. Neu besetzt wurden mit Katharina Ott (Main-Tauber), Christiane Hahn (Schwäbisch Hall) und Christian Hofmann (Hohenlohe) die Leitungen der Bezirksgruppen.

Die zum erweiterten Vorstand zählenden Fachreferate konnten erfreulicherweise alle besetzt werden:

Referat Grundschule: Christian Fontagnier; Referat Haupt-/Werkrealschule: Nicole Riegel; Referat Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren: Tanja Rygiel; Referat GMS: Nicole Floeder; Referat Senioren: Anne Knödler; Referat Schulaufsicht: Florian Frank

Das frisch aufgestellte VBE-Team Hohenlohe-Franken freut sich auf die nächsten vier Jahre und ist gut gewappnet, um sich gemeinsam für die Interessen und Belange der Lehrkräfte, Schulleitungen, Pädagogischen Assistentinnen und Erzieherinnen einzusetzen. vbe