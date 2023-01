Verteilerkasten beschädigt und geflüchtet

Bad Mergentheim. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem in den vergangenen Wochen ein Unbekannter vermutlich beim Rückwärtsfahren einen Elektrokabelverteilerkasten in Bad Mergentheim beschädigte. Der Täter sorgte zwischen dem 23. Dezember 2022 gegen 10 Uhr und dem 20. Januar gegen 10 Uhr für einen Schaden von rund 4000 Euro, indem der Kasten in der Wachbacher Straße mit einem Fahrzeug eingedrückt und nach hinten geschoben wurde. Anschließend flüchtete der Verursacher unerkannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter 07931 54990 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1