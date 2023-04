Verschiedene Fristen beachten

Main-Tauber-Kreis. Rund 7000 Ehrenamtliche müssen in Baden-Württemberg gefunden und gewählt werden, damit in ausreichender Zahl Haupt- und Ersatzschöffen für die bis einschließlich 2028 dauernde Amtsperiode zur Verfügung stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit die Amtsgerichte mit dem Schöffenwahlausschuss die ehrenamtlichen Richter wählen können, müssen die Gemeinden Vorschlagslisten mit geeigneten Bewerbern einreichen, was bis spätestens 23. Juni erfolgt. Die Listen sollen dabei mindestens doppelt so viele Personen enthalten, wie tatsächlich benötigt werden. Interessenten müssen sich also im Klaren darüber sein, dass eine Kandidatur nicht automatisch von Erfolg gekrönt sein wird.

Formale Kriterien gibt es nicht viele: Gesucht werden Bewerber, die in ihrer jeweiligen Heimatgemeinde gemeldet sind (dort muss auch die Bewerbung erfolgen) und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Ausgeschlossen sind Personen, denen ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt hat oder die wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind.

Mehr zum Thema Bürgermeisterwahl Werbach Vier Kandidaten sind wählbar Mehr erfahren Neuwahlen stehen an Das Schöffenamt als „bewusstseinserweiternde Tätigkeit“ Mehr erfahren

Da die Erstellung der Vorschlagslisten den jeweiligen Kommunen obliegt, entscheiden sie auch über die Bewerbungsfrist. Diese unterscheidet sich daher von Kommune zu Kommune, so dass sich Interessierte individuell bei ihrer jeweiligen Heimatgemeinde informieren sollten.

So gilt es beispielsweise in Lauda-Königshofen, schnell zu sein. Hier endet die Frist bereits am 6. April. In Bad Mergentheim ist die Bewerbung hingegen noch bis zum 21. April bei der Stadt möglich. In Wertheim ist eine solche Bewerbung nur bis zum 14. April bei der Stadtverwaltung möglich.

Ähnlich ist das Vorgehen bei den Jugendschöffen, die ebenfalls gesucht werden. Interessierte Bewerber wenden sich hier allerdings nicht an ihre Heimatgemeinde, sondern direkt an das Jugendamt des Landratsamtes, das für die Erstellung der Kandidatenliste zuständig ist. Bewerbungsfrist ist hier der 16. April, weitere Informationen erteilt das Jugendamt telefonisch unter 09341/825480.