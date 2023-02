Verkehrswacht Main-Tauber-Kreis sucht größeren Übungsplatz

Die Verkehrswacht des Main-Tauber-Kreises ist ein Verein mit 200 Mitgliedern unter der Leitung von Günther Kuhn (Külsheim) als Vorsitzendem und Peter Bernhardt (Tauberbischofsheim) als geschäftsführendem Vorstandsmitglied.

Der Bedarf für die Sicherheitstrainings für Pkw und Motorräder ist da. 30 Angebote werden jährlich durchgeführt. Die rund 400 Teilnehmer kommen nicht nur aus dem Kreis, sondern auch aus dem Raum Aschaffenburg, Miltenberg, Künzelsau oder Würzburg. Selbst Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks wurden schon geschult.

Die drei ehrenamtlichen Fahrtrainer Erich Reinhardt (Pkw und Motorrad), Dietmar Weber (Pkw) und Uwe Vetter (Motorrad) sind nach den Richtlinien des Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) ausgebildet. Nach Angabe von Reinhardt sind alle zwei Jahre Fortbildungen nötig, alle vier Jahre muss die Prüfung wiederholt werden, sonst verfällt der Trainerschein.

Erich Reinhardt bietet zudem Trainings für Motorradfahrer im Rahmen der German Safety Tour an. Dabei sind die Teilnehmer im realen Verkehrsraum unterwegs, der Helm des Trainers ist mit einer Kamera ausgestattet. So kann die Fahrt anschließend ausgewertet werden. Damit sei man die einzige Verkehrswacht in Süddeutschland, die dieses Training anbiete, so Bernhardt.

Gesucht werden bei der Verkehrswacht auch neue Trainer, die sich nach einer dreijährigen Ausbildung ehrenamtlich engagieren.

Infos unter verkehrswacht-main-tauber-kreis dib