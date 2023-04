Main-Tauber-Kreis. Das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Mittwoch, 26. April, einen Vegetationsfeldtag am Zentralen Versuchsfeld in Schwabhausen. Beginn der Info-Veranstaltung für Landwirtinnen und Landwirte ist um 19 Uhr.

Beim Rundgang durch die Kulturen sprechen die Pflanzenproduktionsberater des Landwirtschaftsamtes den Entwicklungsstand der Kulturen an und diskutieren dabei mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wichtige Fragen der Bestandsführung wie etwa die Düngung und den Pflanzenschutz.

Die Versuchsfeldführung steht allen Landwirten offen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung wird als zweistündige Fortbildung zur Sachkunde Pflanzenschutz anerkannt. Fragen beantwortet das Landwirtschaftsamt, Telefon 07931/48276316, -6321 oder -6353.