Unterversorgung der Schulen kritisiert

Edelfingen. Nach einer zweijährigen Coronapause wurden bei der traditionellen Adventsfeier des Kreisverbands Hohenlohe-Franken des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) im Edelfinger Hof langjährige Mitglieder mit Jubiläumsurkunden und kleinen Präsenten ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisverbandsvorsitzender Thomas Weniger überreichte Egon Kirschner ( Külsheim) und Erwin Beitel ( Igersheim) die Urkunden für 60-jährige Mitgliedschaft als Treuegabe des VBE. Außerdem wurden Alois Schmitt (Markelsheim) und Winfried Schäfer ( Königheim) für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Heiko Knebel (Igersheim), Beatrix Heimburger-Sack ( Tauberbischofsheim) und Uwe Appel (Lauda-Königshofen) für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Nach zahlreichen Gesprächen und dem Austausch von Erinnerungen ging der besinnliche Teil zu Ende. Im Anschluss zu den Feierlichkeiten tagte der Kreisvorstand, um anstehende Aktionen zu besprechen und sich über aktuelle bildungspolitische Themen auszutauschen. Insbesondere wurde bemängelt, dass von Seiten der Schulpolitik die Erwartungen an Schule immer höhergeschraubt und alle gesellschaftlichen Probleme (Verhaltensauffälligkeiten, Inklusion, Werteerziehung, Lernbereitschaft der Kinder, Strukturen in der Schule, Ganztagserziehung) den Lehrkräften aufgebürdet würden. Es fehle die Wertschätzung der Politik und teilweise auch die Unterstützung der Eltern. Dazu komme noch die absolute Unterversorgung der Schulen mit Personal und Ausstattung.

Mehr zum Thema Verbundschule Umpfertalschule nun offiziell der Name Mehr erfahren

Grundsätzlich müssten die Rahmenbedingungen an Schulen und an Kitas verbessert werden. „Das heißt ganz klar, dass die Klassen- beziehungsweise Gruppengröße reduziert werden muss“, so Kreisvorsitzender Thomas Weniger. „Des Weiteren müssen Deputate abgesenkt und die Leitungszeit von Schulleitungen wie längst versprochen deutlich erhöht werden“.

„Mit diesen Schritten ist es aber nicht getan“, sagt Geschäftsführerin Mirjam Wülk. Der VBE Baden-Württemberg fordert eine Fach- und Lehrkräfteoffensive, um den Personalmangel endlich zu beheben. Zudem könne man die Unterrichtsqualität verbessern, indem man schon bei der Ausbildung der Grundschullehrkräfte ansetze, erklärt Wülk. Die Etablierung eines Dreifachstudiums bedeute, dass zukünftig weniger fachfremd unterrichtet werden müsse.

Als weiteres Thema wurden die Ergebnisse der IQB-Studie angesprochen. In allen 16 Bundesländern seien die Leistungen gegenüber den Testergebnissen von 2011 (in Rechtschreibung: 2016) zurückgegangen. Es sei vor allem alarmierend, dass die Zahl leistungsstarker Schüler ebenso abgenommen hat wie die die Zahl derer, die den Regelstandard erreichen.

Alarmierend

Geschäftsführer und VBE-Landesbezirksvorsitzender Sebastian Lutz ergänzte: „Im Südwesten ist der Anteil der Viertklässler, die nicht mal die Mindeststandards erfüllen, größer geworden. Das ist alarmierend und zeigt, dass diese Kinder dringend mehr Förderung bedürfen. Ein Programm wie ,Lernen mit Rückenwind’ kann zwar dabei unterstützen, um den Kindern eine kontinuierliche Förderung zukommen zu lassen, brauchen die Schulen aber vor allem ausreichend und gut ausgebildete Lehrkräfte.“

Als Reaktion auf die schlechten Ergebnisse der Viertklässler beim IQB-Bildungstrend plant die Landesregierung nun Grundschulen verstärkt mit multiprofessionellen Teams auszustatten, Grundschulen mit vielen Kindern aus sozial schwachen Familien mehr Ressourcen zuzuteilen und zudem die Idee eines Freiwilligen Pädagogischen Jahres voranzutreiben. Der VBE-Kreisvorstand begrüßt die Bemühungen des Landes, die Grundschulen stärker zu unterstützen, gibt aber einige Punkte zu bedenken: Multiprofessionelle Teams: Laut dem stellvertretenden Vorsitzenden Simon Kurfeß habe die Landesregierung hier in der Vergangenheit viel versprochen, die Schulen aber nicht gemäß diesen Versprechungen ausgestattet. Von einer flächendeckenden Umsetzung sei man immer noch meilenweit entfernt. Jetzt sei von 16 Modellschulen die Rede, bei insgesamt 2326 Grundschulen im Land dürfte der Effekt äußerst überschaubar sein.

Sozialindexbasierte Ressourcensteuerung: Der stellvertretende Vorsitzende Heiko Knebel führte hierzu aus: „Es ist grundsätzlich begrüßenswert, soziale Nachteile durch ein Plus an Ressourcen auszugleichen. Für die Verteilung von Ressourcen muss es aber klare Kriterien geben. Grundvoraussetzung ist eine hundertprozentige Ausstattung mit Lehrerstellen an allen Schulen. Wenn dies gewährleistet ist, können wir über einen Sozialindex reden. Dabei darf das Land jedoch nicht vergessen, dass momentan nahezu alle Schulen durch die Bewältigung der Pandemiefolgen und die Integration geflüchteter und schutzsuchender Schülerinnen und Schüler ein immenses Zusatzpäckchen tragen.“

Freiwilliges Pädagogisches Jahr: „Ein Freiwilliges Pädagogisches Jahr in Anlehnung an ein Freiwilliges Soziales Jahr kann viele positive Effekte haben. Es kann dazu dienen, jungen Menschen einen praktischen Einblick in den Beruf zu gewähren und mehr Nachwuchskräfte zu gewinnen“, so der Kreisvorsitzende Thomas Weniger.

„Keinesfalls dürfen die neuen Assistenzkräfte aber zum Stopfen der Personallücken dienen. Zuletzt weisen wir darauf hin, dass wir bei den Überlegungen eines Freiwilligen Pädagogischen Jahres die Kitas nicht außer Acht lassen dürfen. Auch sie haben zusätzliche Unterstützung dringend nötig.“

Dauerbrenner

Auch die Digitalisierung und Ausstattung der Schulen bleibt ein Dauerbrenner: „Weder Land noch Kommunen haben hier ihre Hausaufgaben gemacht“, sagt Sebastian Lutz. Statt konstruktiv nach Lösungen zu suchen, schiebe man sich den Schwarzen Peter nun gegenseitig zu. „Nach einer nachhaltigen Digital-Strategie sieht dies nicht aus“, sagt er. Der Digital-Experte macht deutlich: „Die Administration und die Beschaffung der Geräte ist eine glasklare Aufgabe der Kommunen“. Der VBE fordert darüber hinaus, dass endlich alle Kolleginnen und Kollegen an den Schulen – auch diejenigen, die in Teilzeit oder in Vorbereitungsklassen tätig sind – mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden und entsprechend Fortbildungen angeboten werden.

Außerdem war sich der VBE-Kreisvorstand einig, dass die Einführung der neuen Prüfungsordnungen in den Fächern Technik und AES ein Schnellschuss war und deren Umsetzung und Folgen im Vorfeld nicht durchdacht wurden. Vor allem die WBS-Projektarbeit im M-Niveau der Realschulen sorge für große Unruhe an den betroffenen Schulen. „Organisatorische Probleme und erheblicher Unterrichtsausfall bedingt durch die Projektprüfung stehen in keinem Verhältnis zur Bedeutung dieser Teil-Note in einem Nicht-Kernfach“, so Christian Hofmann, Referatsleiter Realschule im Kreisverband. Deshalb plädiert der VBE dafür, die Projektarbeit aus dem M-Niveau der Realschule wieder herauszunehmen. vbe