Untersuchungen sind gewährleistet

Main-Tauber-Kreis. Die Trichinenuntersuchungsstelle bei Günter Lutz, Denkmalsiedlung 6, in Külsheim-Hundheim ist von Montag, 3., bis Sonntag, 23. Januar, geschlossen. Die Proben können jedoch in den vorgesehenen Behälter eingeworfen werden, diese werden dann abgeholt und zentral untersucht.

In Tauberbischofsheim werden die Proben montags und donnerstags von 8 bis 11 Uhr im Flurneuordnungsamt in der Wellenbergstraße 3 angenommen. Aufgrund des Feiertags am 6. Januar können die Proben am Freitag, 7. Januar, abgegeben werden.

Im Veterinäramt in der Wachbacher Straße 52 in Bad Mergentheim können die Proben montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr abgegeben werden. Am 23. und 30. Dezember werden Trichinenproben bis 11 Uhr sowohl in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim als auch bei Günter Lutz in Hundheim angenommen und noch am gleichen Tag untersucht.

Aufgrund der derzeitigen Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie befinden sich an den Gebäuden besonders gekennzeichnete Briefkästen, in welche die Proben und die zugehörigen Unterlagen kontaktlos eingelegt werden können. Die Durchschläge der Wildursprungsscheine werden mit dem Freigabevermerk per Post versandt.

Sollte der Durchschlag nicht bis zwei Tage nach der Abgabe der Proben zugestellt sein, soll eine telefonische Kontaktaufnahme mit dem Veterinäramt des Landratsamts Main-Tauber-Kreis in Bad Mergentheim unter Telefon 07931/48276253 erfolgen. lra