Unterschriftenaktion für die Frankenbahn

Main-Tauber-Kreis. Seit Jahren wird von politischer Seite immer wieder gepredigt, man solle vermehrt den Öffentlichen Personen-Nahverkehr nutzen. Was in größeren Städten selbstverständlich ist, wird in der Provinz mangels passender Möglichkeiten oft belächelt. Auch im ländlich geprägten Main-Tauber-Kreis ist der ÖPNV sicher ausbaufähig. Deshalb wurde 2019 der Stundentakt der Frankenbahn probeweise installiert – und jetzt um ein weiteres Jahr verlängert. Außerdem soll mit einer Unterschriftenaktion auf die Bedeutung der Frankenbahn aufmerksam gemacht werden.

Für den Probebetrieb der Frankenbahn wurde vereinbart, dass sich das Land verpflichtet, den Regelbetrieb einzuführen, wenn der Streckenabschnitt im Probezeitraum täglich von mindestens 500 Personen genutzt wird. Deshalb läuft noch bis zum 21. Oktober eine Unterschriftenaktion, um die Frankenbahn zu unterstützen. Die Listen liegen in den Rathäusern in Lauda-Königshofen, Boxberg, Ahorn, Rosenberg und Osterburken sowie bei den örtlichen Bäckereien, Metzgereien und Banken aus.