Igersheim. Mehrere Fahrzeuge waren am Dienstagnachmittag an einem Verkehrsunfall am Igersheimer Friedhof, Abzweigung B19, beteiligt. Die Polizei, Rotes Kreuz und Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz. Über den genauen Unfallhergang konnte Pressestelle der Polizei bis Redaktionsschluss noch keine Angaben machen. Die Taubertaltrasse war durch die Unfallfahrzeuge blockiert - es kam während der Einsatzarbeiten zu Rückstaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1