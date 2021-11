Igersheim. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag bei Igersheim. Die 69-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Bundesstraße 19 von Würzburg kommend und wollte gegen 13 Uhr nach links in Richtung Markelsheim abbiegen. Vermutlich übersah sie den aus Richtung Markelsheim kommenden Mercedes eine 30-Jährigen. Daher kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Pkw. An diesen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Verletzt wurde laut Angaben der Polizei niemand.

