Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Für den guten Zweck - Umpfertäler Musikanten spielen in der Wandelhalle in Bad Mergentheim Umpfertäler Musikanten spielen Benefizkonzert am 9. April

Ein Benefizkonzert der Umpfertäler Musikanten zugunsten der Jugendausbildung sowie der Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis findet am 9. April in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt. © Musikverein Umpfertal