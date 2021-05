Um 21 Uhr heißt es: „Licht aus“

Main-Tauber-Kreis. Zur Öffnung von Gastronomie und Hotellerie im Main-Tauber-Kreis und den ersten Erfahrungen teilt der Dehoga-Kreisvorsitzende, Frank Bundschu, Folgendes mit: „Viele Betriebe haben am vergangenen Samstag noch nicht geöffnet und sich auf die Öffnung im Laufe dieser Woche oder zum Pfingstwochenende vorbereitet. Andere haben die Chance genutzt und die Gäste haben sich gefreut. Die Spielregeln der neuen Corona-Landesverordnung geben einige Hürden vor. So ist es eben nicht mit dem Aufschließen der Türen getan. Als schwierig stellen sich die Zutrittskontrollen heraus. Es gelten die drei G – geimpft, genesen, getestet. Diese Hürde ist die ,bittere Pille’ für die weitreichenden Öffnungsschritte in Baden-Württemberg. Wir bitten die Gäste sich gut zu informieren und die nötigen Dokumente dabei haben.“

Als Zusatzinfos gibt Bundschu noch weiter: „Kinder ab sechs Jahren müssen getestet sein. Bei einer Inzidenz unter 50 gilt: drei Haushalte, zehn Personen. Die Luca- und Corona-App können überall als Kontakttagebuch verwendet werden. Das Landratsamt ist angeschlossen, verarbeitet die Daten derzeit aber noch nicht in Sachen Kontakt-Rückverfolgung. Deshalb müssen die Gäste weiterhin Zettel ausfüllen. Die Corona-Verordnung sieht eine Betriebsschließung um 21 Uhr vor – dies meint nicht ,letzte Runde’, sondern tatsächlich ,Licht aus’!“