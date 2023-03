Ukraine-Krieg wirkt sich auch auf Kreis aus

Main-Tauber-Kreis. Die SPD Main-Tauber veranstaltet einen öffentlichen Kreisparteitag. Hauptredner wird Kevin Leiser sein. Er spricht über bundespolitische Themen.

Außerdem werden Kreisvorsitzender Thomas Kraft, die Juso-Sprecherinnen Xenia Heckmann und Lena Brand, sowie Kassierer Jochen Kluge Rechenschaftsberichte ablegen. Der Kreisparteitag findet am Samstag, 11. März, um 14 Uhr in „Die Rose – Moll’s Wirtshaus“, Turmbergstraße 9 in Königshofen statt. Der Beitrag von Kevin Leiser ist ab 14.30 Uhr geplant. Leiser ist Mitglied der SPD-Fraktion im Bundestag und betreut den Main-Tauber-Kreis. Thema seiner Rede ist: „Ein Jahr Zeitenwende“. Als Mitglied des Verteidigungsausschusses kann er sehr direkt über den Ukrainekrieg berichten. Die Unterstützung der Ukraine, die Auswirkungen auf Bundeswehr, das Sondervermögen und die laufenden Haushalte kommen zur Sprache. Leiser wird auch über das Krisenmanagement der Bundesregierung sprechen. Mit dem Satz „You never walk alone“ hat Bundeskanzler Olaf Scholz die Absicht der erklärt, den Menschen zu helfen. Tatsächlich hat der Ukrainekrieg Auswirkungen auch auf die Lebenssituation im Main-Tauber-Kreis, Stichworte: Energiesicherheit, Energiepreisbremse, Inflation und Entlastungspakete. Klimaschutz bleibt wichtig und vereinbarte Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag kommen hinzu. Leiser steht zur Diskussion zur Verfügung.