„Turbositzung“ nach zwei Jahren Pause

Die Neuwahl des Vorstands stand im Mittelpunkt des 32. Sportkreistags des Sportkreises Tauberbischofsheim in Großrinderfeld. Simon Lukas ist neuer zweiter Vorsitzender mit dem Finanzressort.

Großrinderfeld/Main-Tauber-Kreis. Der alte und neue Vorsitzende des Sportkreises Tauberbischofsheim Matthias Götzelmann blickte in eine voll besetzte Großrinderfelder Festhalle beim 32. Kreissporttag des Sportkreises Tauberbischofsheim. Der TuS Großrinderfeld hatte eigentlich schon 2021 die jährlich stattfindende Veranstaltung ausrichten wollen, wegen Corona fiel sie aber aus. Umso erfreuter war man seitens der Verantwortlichen, dass man nun endlich wieder einen gemeinsamen Sporttag abhalten konnte.

Gut durch Pandemie gekommen

In seinem Rechenschaftsbericht ging Vorsitzender Matthias Götzelmann besonders auf die Mitgliedersituation ein. Durch Corona hätten die 135 Sportvereine im Kreis glücklicherweise kaum Mitgliederrückgänge zu verzeichnen. Aktuell stehe man bei 40 197 Mitgliedern, wobei hier Fußball und Turnen erwartungsgemäß führend seien, was die Anzahl der Mitglieder angehe. Im Sport zählten noch Werte wie Gemeinschaft, Soziales Miteinander und Teamfähigkeit, stellte Götzelmann fest. „Sportvereine werden damit immer wichtiger im Gegensatz zu unserer schnelllebigen und digitalen Welt“.

Dies zeige sich auch in der Menge von 15 jungen Menschen, die sich in den letzten drei Jahren mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) bei der Sportjugend und beim Sportkreis engagiert hätten. Dazu zählt auch Simon Lukas, der über ein FSJ zum Sportkreis kam und nun von der Versammlung zum neuen zweiter Vorsitzenden mit dem Ressort Finanzen gewählt wurde. Es sei ihm eine Ehre für die Vereine im Kreis tätig zu sein, sagte er nach seiner einstimmigen Wahl. Dabei war in den letzten drei Jahren trotz einiger Kontobewegungen beim Sportkreis das Grundvermögen nur um rund 1000 Euro angewachsen. Man arbeitet solide und zielorientiert, konnte auch Ersatzrevisor Georg Köhler feststellen, der für die beiden erkrankten Kassenprüfer Kurt Baumann und Melanie Kieser die Entlastung des Vorstandes beantragte.

In seinem Grußwort ging Großrinderfelds Bürgermeister Johannes Leibold auf die Wichtigkeit des Sportes ein. „Sport bringt die Menschen zusammen“.

Als Vertreter des TuS Großrinderfeld freute sich Vorstandsmitglied Uwe Schulheiß, dass so viele Sportkameraden und Sportkameradinnen gekommen waren zum Sportkreistag. „Ich bin froh, dass wir ihn dieses Jahr durchführen können“.

Fachvortrag

Wie wichtig der Sport gesellschaftlich insgesamt ist, verdeutlichte der Fachvortrag von Michael Titze, Geschäftsführer des Badischen Sportbundes (BSB). „Sport ist wert(e)voll“ sei eine Aktion des BSB, denn die „Sozialrendite“ eines Sportvereins sei weitaus höher, als bisher in der Gesellschaft oder der Politik bekannt. Jeder „Fördereuro generiert zehn Euro Engagement“ habe eine Untersuchung der Universität Köln ergeben, die im Auftrag des BSB die Situation der badischen Sportvereine untersucht hatte.

Aber viele Vereine befürchten in den nächsten Jahren eine Verschlechterung, die bis hin zu existenzbedrohenden Problemen führen können. Im Jahr 2021 sehen das immerhin 50 Prozent der Vereine eher als noch 2020. Diese Zahl sei alarmierend, so Titze.

Da müsse dringend gegengesteuert werden von der Politik, so die Forderung des BSB. Besonders lobte er das Engagement der Kommunen für ihre Sportvereine. Sie seien „große Sportförderer“, was Bürgermeister Leibold ein Lächeln ins Gesicht zeichnete. Denn er weiß, dass in Großrinderfeld die Sportförderung sehr stark ausgeprägt ist, wie man erst beim letzten großen Bauprojekt, dem Kunstrasenplatz in Großrinderfeld unter Beweis gestellt hatte.

Michael Titze lobte besonders die Zusammenarbeit des Sportkreises Tauberbischofsheim mit dem Sportkreis Bad Mergentheim. Diese Kooperation sei fast einmalig und ein Vorbild für andere Verbände für eine gesicherte Zukunft. Das hörte nicht nur Matthias Götzelmann gerne, sondern auch sein Pendant in Bad Mergentheim, Volker Silberzahn, der immer als „Gast und Freund“ im Partnersportkreis ist.

Förderung der Vereine

Matthias Götzelmann berichtete der Versammlung auch, dass 31 Anträge auf Corona-Soforthilfe aus dem Sportkreis Tauberbischofsheim an den BSB gegangen waren. Daraus wurden immerhin 284 .889 Euro ausgezahlt. Zusätzlich wurden 28 Sportstättenanträge mit einem Auftragsvolumen von 942 000 Euro gestellt. Bei einer Förderfähigkeit von 737 000 Euro wurden immerhin 203 000 Euro ausgezahlt.

Groß sei nach wie vor die Bereitschaft sich am Sportabzeichen-Wettbewerb zu beteiligen. Vor allem das Familiensportabzeichen erfreue sich zunehmender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr konnten zusammen mit dem Sportkreis Bad Mergentheim neun Bundessiegern beim Sparkassen-Sportabzeichen-Wettbewerb ausgezeichnet werden (die FN berichteten).

Neuwahlen

Nach dem Vortrag der Sportjugend durch Dominic Faul, dem Kassenbericht von Simon Lukas und der anschließenden Entlastung des Vorstandes standen Neuwahlen an, die von Geschäftsführer Sportkreis Tauberbischofsheim, Michael Geidl, geleitet wurden. Dabei war das Votum der anwesenden Vertreter der einzelnen Sportvereine jeweils eindeutig. Für weitere drei Jahre im Amt wurden Matthias Götzelmann (1. Vorsitzender) und die zweiten Vorsitzenden Simon Lukas (Ressort Finanzen), Nele Schmitt (Schriftwesen), Uwe Schultheiß (Kooperation Schule und Vereine), Kathi Witthopf (Frauen- und Sportentwicklung) und Armin Schaupp (Behindertensport) gewählt. Bestätigt wurde die Wahl von Dominic Faul als Vorsitzender der Sportjugend und als Vertreter der Fachverbände Jürgen Umminger. Beisitzer sind: Georg Alter, Georg Lampert, Timo Seus, Waltraud Grünewald, Janina Trabold und Herbert Bieber. Als Revisoren wurden erneut Kurt Bauman und Melanie Kieser gewählt, Ersatzkassenprüfer bleibt Georg Köhler.

Als Versammlungsort für den 33. Kreissporttag im kommenden Jahr wählte die Versammlung Reicholzheim. Ausrichter ist dann der VfB Reicholzheim.

Abschließend dankte Matthias Götzelmann allen für die Disziplin, denn die Sitzung wurde in Windeseile durchgeführt, eben eine „Turbositzung“, wie sie Götzelmann sich gewünscht hatte.