Odenwald-Tauber. Die Übertragungsnetzbetreiber TenneT und TransnetBW begrüßen den Abschluss der Bundesfachplanung für die Windstromleitung „SuedLink“. Mit diesem Verfahren hat die Bundesnetzagentur den knapp 700 Kilometer langen Verlauf von „SuedLink“ verbindlich festgelegt.

„Wir treiben ,SuedLink’ als eines der zentralen Projekte für das Gelingen der Energiewende weiter voran“, erklärte Dr. Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung der TransnetBW. „In der abgeschlossenen Bundesfachplanung haben wir immer den Dialog mit Bürgern, Politik und Verbänden gesucht. Dabei haben wir über 19 000 Hinweise bekommen, die wir alle beantwortet und in unsere Planungen aufgenommen haben. Und wir werden auch in Zukunft frühzeitig und transparent informieren“, bekräftigte Götz.

„Mit dieser Entscheidung auch für Abschnitt B der Windstromleitung ,SuedLink’ steht jetzt ein durchgängiger, 1000 Meter breiter Korridor für den Verlauf der Erdkabel von Schleswig-Holstein nach Bayern und Baden-Württemberg verbindlich fest. Damit haben wir einen Meilenstein erreicht: den Abschluss der Bundesfachplanung“, sagte TenneT-Geschaftsführer Tim Meyerjürgens. „Im nächsten Schritt erarbeiten wir die Anträge auf Planfeststellung, um den grundstücksgenauen Leitungsverlauf innerhalb des Korridors zu suchen.“

Von März 2017 bis März 2021 hatten TenneT und TransnetBW ein 2300 Kilometer langes Netz an möglichen Korridoren in sechs Bundesländern und 39 Kreisen gleichberechtigt detailliert untersucht. In über 200 Infoveranstaltungen wurde mit den Menschen vor Ort diskutiert, 106 Tierarten genauer unter die Lupe genommen. Die für die Bundesfachplanung erarbeiteten Anträge umfassten insgesamt 6000 USB-Sticks und 12 000 Ordner mit mehr als einer Million DIN A4-Seiten.

Parallel zum Genehmigungsverfahren haben TenneT und TransnetBW vieles auf den Weg gebracht. So übernehmen derzeit entlang der geplanten Strecke regionale Planungsbüros die Detailplanung. Es finden erste Baugrunduntersuchungen statt – stets in enger Abstimmung mit Kommunen, Eigentümern, Pächtern. Und am Netzverknüpfungspunkt Großgartach in Leingarten wird das Baugelände für den südlichsten „SuedLink“-Konverter vorbereitet.

Um die Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Natur vor, während und nach dem Bau so gering wie möglich zu halten, bildet der Bodenschutz einen Schwerpunkt. So untersuchen TenneT und TransnetBW den Einfluss von Erdkabeln auf Boden und landwirtschaftliche Kulturpflanzen, um bodenschonende Bauweisen zu entwickeln. Mit wissenschaftlicher Begleitung werden dazu an mehreren Standorten in Nord- und Süddeutschland, darunter auch in Großrinderfeld/Main-Tauber-Kreis, Versuchsfelder über vier Jahre in landwirtschaftliche Praxisflachen eingebunden und von den Bewirtschaftern der Flache in der üblichen Fruchtfolge mit bearbeitet. Weit über „SuedLink“ hinaus können die Felduntersuchungen außerdem grundlegende Fragestellungen bei der Erdverkabelung von Stromleitungen bieten.

Daneben erfolgen weitere Kartierungen von Flora und Fauna sowie archäologische Untersuchungen, um besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten sowie Flachen mit kulturellem Erbe zu finden. pm