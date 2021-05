Tourismusverband zieht Bilanz

Main-Tauber-Kreis. Die Mitgliederversammlung des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ findet am Dienstag, 8. Juni, in der Wandelhalle in Bad Mergentheim statt. Die Teilnahme ist auf die Mitglieder beschränkt. „Wir werden die Hygieneregeln strikt beachten und je Mitglied nur einen, bei den Kommunen maximal zwei Vertreterinnen oder Vertreter zulassen“, sagt Geschäftsführer Jochen Müssig. Im Mittelpunkt der Versammlung stehen der Geschäftsbericht 2020, die Jahresrechnung 2020 sowie der Haushalt 2021. Weiterhin sieht die Tagesordnung Neuwahlen vor. Ein Fachreferat von Geschäftsführer Dr. Michael Braun vom Onlinebuchungssystem in Regensburg ist ebenso vorgesehen.

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das 70-jährige Bestehen des Tourismusverbandes „Liebliches Taubertal“ nicht ausgiebig gefeiert werden.