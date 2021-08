Tom Uhl leitet die Bußgeldstelle des Landratsamts Main-Tauber-Kreis

Main-Tauber-Kreis. Der Volljurist Tom Uhl wurde zum stellvertretenden Leiter des Rechts- und Ordnungsamtes im Landratsamt Main-Tauber-Kreis berufen. Landrat Christoph Schauder wünschte dem neuen Mitarbeiter viel Freude und Erfolg bei seiner Arbeit und überreichte ihm die Ernennungsurkunde zum Regierungsrat.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften und des Europarechts an der Universität Würzburg hat Uhl sein Referendariat am Landgericht in Würzburg absolviert. Anschließend arbeitete er bei der Generaldirektion Wasser, Straßen und Schifffahrt in Würzburg, wo er in der Planfeststellung für den Bundeswasserstraßenausbau zuständig war.

Nun ist Uhl in den Dienst des Landes Baden-Württemberg eingetreten und wurde an das Landratsamt Main-Tauber-Kreis abgeordnet. Neben der Vertretung der Amtsleiterin Jasmin Kaibel wurde ihm auch die Leitung des Sachgebiets Zentrale Bußgeldstelle, Fahrpersonalrecht, Geschwindigkeitsmessungen und Versammlungsrecht übertragen. Tom Uhl ist 30 Jahre alt und lebt mit seiner Partnerin in Würzburg. lra