Toller vierter Platz unter zwölf Startern

Main-Tauber-Kreis. Bei rettungssportlichen Wettkämpfen der DLRG geht es darum, den Gedanken der Lebensrettung auf das Becken zu übertragen. Hierbei muss etwa das Abschleppen eines Opfers nicht nur möglichst schnell, sondern auch unter dem Aspekt der Rettung verunfallter Schwimmer korrekt durchgeführt werden. Der aktuelle Vergleich der besten Rettungsschwimmer Württembergs fand in Biberach/Riß bei den 47. Württembergischen Landesmeisterschaften im Rettungsschwimmen der DLRG-Landesverbandsjugend Württemberg statt. Der DLRG-Bezirk Tauber wurde von den Ortsgruppen aus Niederstetten, Wachbach und Weikersheim vertreten. Er belegte Platz vier in der Gesamtwertung.

Zahlreiche Rettungssportler gingen an beiden Tagen im Frei- und Hallensportbad Biberach in den Mannschafts- und Einzeldisziplinen an den Start. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause waren alle froh, dass diese Meisterschaften wieder stattfanden. Trotzdem waren bei weitem nicht so viele Mannschaften und Einzelschwimmer am Start.

Vom Bezirk Tauber waren die Ortsgruppen Niederstetten, Wachbach und Weikersheim mit Einzelschwimmer und Mannschaften am Start. Erfolgreichste Gruppe war die Ortsgruppe Weikersheim mit einem Württembergischen Vizemeistertitel im Einzel von Manuela Teufel in der AK 17/18 weiblich sowie zwei Württembergischen Vizemeistertitel der Mannschaften in der AK 12 männlich und AK 17/18 weiblich sowie einem guten dritten Platz in der AK 12 weiblich. In der Gesamtabrechnung belegte der Bezirk Tauber einen tollen vierten Platz von 12 Bezirken im Landesverband Württemberg. Am ersten Wettkampftag begannen die Mannschaftsmeisterschaften mit den jungen Altersklassen. In der Altersklasse AK 10 + 12 mussten folgende Disziplinen absolviert werden: 4 x 25 m Rettungsstaffel, 4 x 25 m Rückenstaffel ohne Armtätigkeit, 4 x 25 m Gurtretterstaffel und 4 x 25 m Hindernisstaffel.

Bei der weiblichen Jugend der AK 10 waren eine Mannschaft aus Niederstetten mit Britta Thieme, Emilie Schneider, Franziska Krämer und Jessica Burkert am Start. Die Mannschaft aus Niederstetten erreichte einen guten fünften Platz.

Bei der männlichen Jugend der AK 10 startete ebenfalls eine Mannschaft aus Niederstetten mit Niklas Schneider, Hannes Lauth, Jörn Hachtel, Paul Pflüger und Johannes Herrmann, die nach Abschluss der Disziplinen einen guten vierten Platz erreicht hat.

In der Alterklasse 12 mussten folgende Disziplinen geschwommen werden: 4 x 25 m Rettungsstaffel, 4 x 25 m Rückenlagestaffel ohne Armtätigkeit, 4 x 25 m Gurtretterstaffel und 4 x 50 m Hindernisstaffel.

In der Altersklasse 12 weiblich war eine Mannschaft von der Ortsgruppe Weikersheim am Start. Für Weikersheim schwammen Josefine Fleuchaus, Anna-Lena Grabow, Julia Hofmann sowie Franzi und Marie Pflüger.

Nachdem die vier Disziplinen geschwommen waren, hatten die Weikersheimer Mädels mit Platz drei einen Podestplatz erreicht. In der AK 12 männlich waren zwei Mannschaften aus Weikersheim und eine Mannschaft aus Niederstetten am Start. Die Mannschaft aus Niederstetten mit Justus Thieme, Konstantin Ruck, Nils Beck und Felix Lauth erreichte in der Endabrechnung Platz 13. Die zweite Mannschaft aus Weikersheim mit Thomas Bonk, Johannes Metzner, Jona Rode und Jonas Grabow schlug sich hervorragend und belegte einen sehr guten fünften Platz.

Die erste Mannschaft aus Weikersheim mit Leonhard Metzner, Maximilian Bonk, Luca Hofmann und Johann Stuka lieferte fast ihr „Meisterstück“ ab und konnte hinter Bietigheim-Bissingen den Württembergischen Vizemeistertitel gewinnen. Ab der Altersklasse 13/14 bis zur Altersklasse offen werden die gleichen Mannschaftsdisziplinen geschwommen und zwar: 4 x 50 m Rettungsstaffel, 4 x 25 m Puppenstaffel, 4 x 50 m Gurtretterstaffel und 4 x 50 m Hindernisstaffel.

Aus Wachbach ging eine Mannschaft der AK 13/14 weiblich an den Start. Für Wachbach schwammen Cécile Englert, Mathea Haas, Amelie Kraft und Maxi Matthes. Die weibliche Mannschaft erreichte einen guten sechsten Platz.

In der Altersklasse 17/18 weiblich ging noch eine Mannschaft aus Weikersheim mit Dana Aldinger, Marie Hofmann, Elisabeth Kuhn und Manuela Teufel in den Wettbewerb. Nach einem tollen Fight mit den anderen Mannschaften konnte Weikersheim mit Platz zwei den Württembergischen Vizemeistertitel erreichen. In der offenen Altersklasse männlich war noch eine Mannschaft aus Weikersheim mit Daniel und Lennart Brix, Lara Friedrich und Samuel Hertler am Start. Die Mannschaft schlug sich tapfer und erreichte einen guten sechsten Platz.

Am nächsten Wettkampftag fanden dann die Einzelmeisterschaften statt. In der Altersklasse AK 10 + 12 mussten 50 m Hindernisschwimmen, 50 m Kombiniertes Schwimmen und 50 m Flossenschwimmen absolviert werden.

In der Altersklasse 10 weiblich starteten zwei Rettungssportlerinnen von der Ortsgruppe Niederstetten. Emilie Schneider erreichte Platz 7 und Franziska Krämer Platz 8.

In der Altersklasse 10 männlich erreichten Nico Theurer (Wachbach) Platz 8, Jörn Hachtel (Niederstetten) Platz 5 und Johannes Metzner (Weikersheim) Platz 3.

In der AK 12 weiblich startet nur Annalena Grabow. Sie schwamm die ersten drei Disziplinen fehlerfrei und schlug jeweils als Schnellste an und war auf Platz eins. In der Disziplin 50 m Flossenschwimmen hatten die Betreuer und Trainer nicht im Fokus, dass es im neuen Regelwerk eine Änderung bezüglich der Flossen gab. Nach neuem Regelwerk dürfen Rettungssportler in der AK 12 aus gesundheitlichen Gründen mit keinen sogenannten „Brettflossen“ mehr schwimmen. Obwohl dies bei den Bezirksmeisterschaften nicht geahndet worden war, fiel den Kampfrichtern dies bei den Landesmeisterschaften auf und Annalena wurde in dieser Disziplin disqualifiziert. Dies war für die Schwimmerin sowie alle Trainer und Betreuer umso bitterer, als sie Landesmeisterin geworden wäre und sich für die Deutschen Meisterschaften qualifiziert hätte. So musste sie sich mit dem bitteren 17. Platz begnügen. In der Altersklasse 12 männlich waren drei Rettungssportler aus dem Bezirk Tauber am Start. Justus Thieme aus Niederstetten erreichte einen guten 16. Platz. Leonhard Metzner (Weikersheim) erreichte Platz 12 und Maximilian Bonk (ebenfalls Weikersheim) kam auf einen sehr guten achten Platz. In der Altersklasse 13/14 mussten die folgenden Disziplinen geschwommen werden: 100 m Hindernisschwimmen, 50 m Retten und 50 m Retten mit Flossen.

In der weiblichen Altersklasse waren Heidi Pflüger und Eva Götz am Start. Nachdem alle Disziplinen geschwommen waren, konnte Heidi den 14. und Eva den 18. Platz erringen.

In der männlichen Altersklasse konnte Finn Hachtel Platz 21 erreichen. Ab der AK 15/16 mussten fast dieselben Disziplinen absolviert werden, jedoch anstatt 50 m Retten mit Flossen jetzt 100 m Retten mit Flossen. In der AK 15/16 weiblich waren ausschließlich Weikersheimer Schwimmerinnen am Start. Dana Aldinger erreichte Platz acht vor Marie Hofmann (Platz 12). In der AK 15/16 männlich war noch Moritz Friedel am Start und erreichte nach der Endabrechnung Platz 22.

In der weiblichen Altersklasse AK 17/18 war von Weikersheim nur Manuela Teufel am Start, die auf ganzer Linie überzeugte und knapp hinter Lilly Gröger (Bietigheim-Bissingen) den Württembergischen Vizemeistertitel erringen konnte.

Bei den Herren derselben Altersklasse schwamm Lennart Brix. Nach einer Disqualifikation kam er nur auf Platz elf.

In der offenen Altersklasse männlich war noch Daniel Brix (Weikersheim) am Start, der den 18. Platz erreichte. Tim Schmitt aus Niederstetten kam auf Platz 13. Man darf gespannt sein, welche Einzelschwimmer und Mannschaften sich für die 49. Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften, die vom 20. bis 23. Oktober im Stadionbad in Hannover stattfinden, qualifizieren. mr/dlrg