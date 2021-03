Liebe BürgerInnen des Main-Tauber-Kreises, eine Stimme für Die Linke ist eine Stimme für mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Nachhaltigkeit, mehr Toleranz und eine gesicherte Gesundheitsversorgung, eine Stimme für eine bessere Zukunft unseres Landes. Mit Ihrer Hilfe möchte ich mich für einen Politikwechsel einsetzen: Mehr soziale Gerechtigkeit statt Spaltung in Arm und Reich. Superreiche und Großkonzerne sollten angemessen besteuert werden, damit die Last der Corona-Pandemie besser geschultert werden kann. Alle Berufstätigen sollten einen garantierten Mindestlohn erhalten, den Die Linke bei 13 Euro Minimum sieht. Mit Gesetzesänderungen gegen den Missbrauch von Werkvertrag, Befristung und Leiharbeit wollen wir für die Menschen wieder mehr Planbarkeit und Sicherheit durch unbefristete Beschäftigung.

Ich setze mich ein für ein strengeres Landestariftreuegesetz, damit alle öffentlichen Aufträge nur an tarifgebundene Betriebe vergeben werden können. Die Klimakrise ist eine der größten Herausforderungen. Als wichtiger Standort der Automobilindustrie muss das Land Vorreiter beim sozialen und ökologischen Umbau der Wirtschaft sein. Die Linke setzt sich dafür ein, dass das Ländle bis zum Jahr 2035 klimaneutral wird. Dafür wollen wir alle Gesetze und Maßnahmen des Landes und der Kommunen auf konsequenten Klimaschutz verpflichten und eine echte Verkehrswende einleiten. Der ökologische Umbau der Wirtschaft ist für uns kein Widerspruch zum Erhalt von Arbeitsplätzen. Wir haben es in der Hand, die Transformation mit den Menschen gemeinsam zu schaffen. Zum ökologischen Umbau gehört auch die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs. Wir wollen Bus und Bahn ausbauen – ticketfrei und barrierefrei. Fahrradwege müssen ausgebaut und ihre Mitnahme im Nahverkehr erleichtert werden. Gute Infrastruktur ist gerade in unserem dünn besiedelten Landkreis äußerst wichtig. Dazu gehört eine gute Gesundheitsversorgung. Kommunale Krankenhäuser müssen erhalten und privatisierte rekommunalisiert werden.

Robert Binder, Die Linke. © Juergen Besserer Foto Besserer

Die aktuelle Krise zeigt uns aber auch Defizite, wie die mangelnde Ausstattung von Schulen, speziell im digitalen Bereich. Es muss gewährleistet sein, dass jedes Kind ein Tablet zur Verfügung hat, damit die Bildungschancen sich angleichen. Im ländlichen Bereich fehlt es jedoch an einer flächendeckenden Verfügbarkeit von schnellem Internet. Diese Voraussetzung muss schnellstens geschaffen werden. Schreiben Sie zusammen mit uns Geschichte, in- dem Die Linke erstmals in den baden-württembergischen Landtag einzieht und wir solidarisch die Krise bewältigen mit einer sozialen Politik auch in unserem Bundesland.