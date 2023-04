Thomas Braun bleibt Innungsobermeister

Main-Tauber-Kreis. Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Innung Sanitär-Heizung-Klempner (SHK) Main-Tauber wurde im Haus des Handwerks in Tauberbischofsheim die Führung der Innung sowie der Vorstand und die Delegierten für die nächsten drei Jahre neu gewählt.

Rückblick

In seinem ausführlichen Bericht ging Obermeister (OM) Thomas Braun auf die aktuelle Lage im SHK Gewerbe ein und berichtet von der politischen Arbeit des Landesinnungsverbandes. Fachkräftemangel, Ausbildungszahlen, Materialknappheit und gesetzliche Anforderungen an neue Heizanlagen sind Themen, die die Mitglieder der Innung gerade beschäftigen.

Vorstandsmitglied Dr. Jans regte an, sich in fachlichen Themen schneller auszutauschen. Etwa mit der Einrichtung einer WhatsApp- oder Telegrammgruppe. So könnten sich Innungsmitglieder untereinander schnell und effektiv zu verschieden Themen austauschen.

Thomas Braun schlug vor, Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen zu bilden, um die Nachwuchsarbeit und den Austausch unter Kollegen weiter voranzubringen.

Frank Molliné von der WDV Molliné GmbH hielt einen informativen Vortrag zu digitalen Messtechniken sowie zur Fernauslesung von Wärmemengen-, Wasser und Stromzählern, welche ab dem 1. Januar 2027 verpflichtend für alle Immobilien vorgeschrieben sind.

Alexander Höfert von ALEX Fahrschule informierte die Mitglieder über die Fördermöglichkeiten (unter anderem das Programm WeGeBAU) der Agentur für Arbeit. Viele junge Arbeitnehmer dürfen keine Anhänger mehr mit ihrem Pkw ziehen. Hier bietet die Agentur viele Möglichkeiten den Mitarbeitern bei dem Erwerb von Führerscheinen oder Fortbildungen zu unterstützen. Vielen Betriebsinhabern war das Procedere bislang nicht bekannt.

Nach dem Vortrag der letzten Jahresrechnungen der Innung durch die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Angelika Gold und Abnahme durch die Versammlung führte Gold die Neuwahl des Obermeisters durch.

Neuwahlen

In geheimer Wahl stimmten die Mitglieder ab und wählten mit Thomas Braun aus Markelsheim erneut den bereits seit 2016 amtierenden Obermeister für die nun beginnende neue dreijährige Amtsperiode. OM Thomas Braun bedankte sich für das einstimmige Vertrauen und sicherte seinen Kollegen zu, sich auch weiterhin für die Belange der Innung und deren Mitglieder einzusetzen.

Als Stellvertreter des Obermeisters wurde Alexander Markert aus Lauda-Königshofen bestätigt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Udo Naser aus Creglingen und Jürgen Kuhn aus Grünsfeld. Ab sofort neu im Vorstandsteam ist Simon Prokopp aus Reicholzheim. Als Beisitzer fungieren: Oliver Grün (Fa. Hieber), Weikersheim, Jürgen Scherer, Assamstadt, Georg Teufel, Igersheim, Dr. Bruno Jans, Bad Mergentheim, Heiko Barta Külsheim.

Die Beisitzer werden ab sofort verstärkt durch Sebastian Kaltdorf, Inhaber der Firma Seidl in Igersheim.

Abschied

August Flegler schied nach 26 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Vorstand der Innung aus, da er nicht zur Wiederwahl zur Verfügung stand. OM Thomas Braun dankte ihm für seinen langjährigen Einsatz mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent der Innung.

Am 24. Oktober 2023 ist ein Innungsabend zum Thema Digitalisierung geplant. Weitere Informationen hierzu folgen rechtzeitig vor der Veranstaltung.