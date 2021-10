Teufelskreis durch Personalmangel

Die Biotonne ist eine feine Sache: Küchenabfälle, Laub und Gartenabfälle lassen sich dort bestens entsorgen und werden im Würzburger Kompostwerk zu krümeliger Erde. In letzter Zeit hat sich die Abfuhr jedoch mancherorts verschoben.

Main-Tauber-Kreis. Wenn die Tonne – egal ob braun, grau oder blau – nicht abgeholt wird, schrillen bei den betroffenen Bürgern die Alarmglocken. Schließlich haben sie die Abfall- oder Wertstoffgefäße am Vortag extra noch proppenvoll gefüllt, um das Volumen so gut wie möglich auszunutzen und keinen Kubikzentimeter ungenutzt zu lassen. Doch dann steht sie da, die bereitgestellt Tonne, und wird nicht abgeholt.

So erging es einem Königheimer, dessen Biotonne am turnusmäßigen Freitag nicht abgeholt wurde. Um die Fußgänger – gerade die mit Kinderwagen oder im Rollstuhl – nicht zu behindern, holte er das Gefäß am Samstagmorgen kurzerhand wieder aufs Grundstück. Als das Entsorgungsunternehmen am Samstagvormittag zur Nachleerung anrückte, hatte er Pech: Die Tonne stand nicht auf dem Bürgersteig und wurde deshalb nicht geleert.

Laut Dr. Walter Scheckenbach, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs Main-Tauber (AWMT), sei ihm bislang nur ein Fall bekannt, bei dem am Samstag nachgeleert werden musste. „Auch diese einmalige Abweichung ist für den AWMT nicht befriedigend. Aber um bestmöglich im Abfuhrrhythmus zu bleiben, wurde der Leerung am Samstag einmalig zugestimmt“, sagt er. Königheim, das gesteht er unumwunden ein, sei aber nicht die einzige Kommune , wo es zu Unregelmäßigkeiten komme. Es scheint ein Teufelskreis zu sein, bei dem eine Verspätung die andere nach sich zieht. Der Grund lautet, wie in vielen anderen wirtschaftlichen Bereichen auch: Personalmangel und gesetzliche Vorschriften.

Domino-Effekt

„Da es derzeit vorkommt, dass einzelne Stadt- oder Ortsteile nicht am geplanten Abfuhrtag abgefahren werden, dafür aber gleich am darauffolgenden Tag in der Früh, verschiebt sich die Abfuhr in anderen Orten wieder“, erläutert Scheckenbach das derzeitige Prozedere. Die Abfuhrfirma arbeite mit Hochdruck daran, die Touren wieder wie geplant abzuarbeiten. „Leider klappt das nicht immer so, da die Fahr- und Lenkzeiten nicht überschritten werden dürfen“, so der AWMT-Chef. Momentan sind acht Fahrzeuge im Main-Tauber-Kreis für die Biomüll-entsorgung im Einsatz. Wöchentlich fallen allerdings zwischen vier und sechs Fahrer krankheitsbedingt aus. Auch beim Ladepersonal gebe es Ausfälle, weiß Scheckenbach.

„Mancher erscheint bereits nicht zum Dienst am Morgen, wieder andere melden sich im Tagesverlauf krank und müssen von der Tour abgezogen werden. Vom Entsorger wird zwar versucht, Personal aus anderen Niederlassungen im Main-Tauber-Kreis einzusetzen, dies erweist sich aber als nicht ganz so einfach.

Zum einen fehlen dann die Ortskenntnisse, zum anderen sieht es in den anderen Niederlassungen personalmäßig nicht besser aus“, beschreibt Scheckenbach die Situation.

Ist es absehbar, dass eine Tour ausfällt oder nicht vollständig abgearbeitet werden kann, gibt der AWMT dies umgehend an die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden weiter, damit diese zumindest Kenntnis haben und bei Anrufen von Bürgern Auskunft geben können. Über den aktuellen Stand informieren auch die Hotline des AWMT unter Telefon 09341/824002. Außerdem wird der Abfallwirtschaftsbetrieb künftig entsprechende Informationen über die Website www.main-tauber-kreis.de und über den Facebook-Kanal https://www.facebook.com/landratsamt.main.tauber.kreis veröffentlichen.

Der AWMT-Chef zeigt sich aber durchaus realistisch, wenn es um die Frage nach Restriktionen geht. Vertragsstrafen, wie sie möglich seien, würden dem Bürger nicht helfen, wenn die Tonne voll am Straßenrand steht. Er weiß, dass es derzeit extrem schwer ist, Lkw-Fahrer zu rekrutieren, wie sich das auch im Speditionswesen zeigt. Den Bürgern empfiehlt er deshalb, die Tonne möglichst störungsfrei am Straßenrand stehen zu lassen, da die Leerung in der Regel am nächsten Vormittag nachgeholt wird. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die eine oder andere Tonne doch noch stehenbleibe.