Testphase für Luca-App ausdehnen

Main-Tauber-Kreis. „Die Öffnungsschritte für Hotellerie und Gastronomie sind für eine der Haupttourismusregionen im Land ein wichtiger Schritt“, stellte Erster Landesbeamter Christoph Schauder in der Kreistagssitzung am Mittwoch in Bad Mergentheim. Für den gesunkenen Inzidenzwert von unter 50 machte er die Besonnenheit der Bürgerinnen und Bürger verantwortlich.

„Das ist ein Zwischenerfolg, aber die Lage bleibt fragil“, wertet er die Situation. Er verwies auf die im Landesvergleich überdurchschnittlich hohe Impfquote im Kreisimpfzentrum, wies aber darauf hin, dass es zu einem Zurückfahren bei Erstimpfungen kommen könnte.

Die Testphase der „Luca-App“ solle beibehalten und absehbar auf den kompletten Landkreis ausgeweitet werden.

Mehrfachimpfungen

Dass Termine beim Kreisimpfzenrum nicht wahrgenommen würden, begründete Schauder mit der Tatsache, dass sich Bürger gleich in mehreren Zentren Impftermine sicherten, die nicht benötigten aber nicht absagten. Für dieses System der Mehrfachvergabe von Terminen sei allerdings nicht der Kreis, sondern das Land verantwortlich. hvb

