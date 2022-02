Testkits steigern Müllmenge nur leicht

Plastik überall: Im Supermarkt glänzen Äpfel unter Folien, über den Gehweg flattern Schokoriegelverpackungen, in den Meeren wabern riesige Kunststoffmüllstrudel. Infolge der Pandemie kommt nun auch noch der Corona-Abfall hinzu.

Main-Tauber-Kreis. Plastikkittel und Handschuhe schützen die Tester ebenso wie die Maske. Ein einzelnes Kit für den Corona-Selbsttest besteht allein aus sieben unterschiedlichen Kunststoffteilen: Der Packung an sich, der Verpackung der Testkassette, die wiederum aus Plastik besteht, der Umhüllung des Probennahmestäbchens, das einen Kunststoffstil hat, dem Röhrchen mit Extraktionslösung und dem beigefügten Plastiktütchen für die anschließende Entsorgung im Hausmüll. Alles zusammen wiegt einschließlich der Anleitung aus Papier gerade einmal 29 Gramm.

Testpflicht für Ungeimpfte

Blick in den „Corona-Müllsack“ einer Schule. Die vielen tausend Schnelltests pro Woche führen zwar zu einem Anstieg der Müllmenge, die jedoch im normalen Schwankungsbereich liegt. © Maren Greß

Das hört sich nicht viel an, doch die Masse macht’s. Denn getestet wird nach wie vor, was das Zeug hält. Allein in der Kreisstadt Tauberbischofsheim gibt es derzeit zwölf Teststationen, die mehr oder minder um die Gunst der „Kunden“ werben, in Wertheim sind es ebenfalls ein Dutzend, in Bad Mergentheim zehn und in Lauda-Königshofen sechs. Jeder, der nicht geimpft ist, muss sich weiterhin vor dem Betreten der Arbeitsstätte einem Corona-Test unterziehen und diesen dem Arbeitgeber vorlegen.

Zwar kann niemand sagen, um wie viele Bürger aus dem Main-Tauber-Kreis es sich hierbei handelt, doch auch Ein- oder Auspendler dürften diese Angebote in Anspruch nehmen.

Hinzu kommen die Schulen. Laut Statistischem Landesamt besuchten im Main-Tauber-Kreis im Schuljahr 2020/2021 13 003 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die allgemeinbildenden, beruflichen oder privaten Schulen im Landkreis. Sie wurden bislang zwei bis dreimal pro Woche getestet. Kam es zu Coronafällen in einer Klasse, wurde die Testung täglich vorgenommen. Hinzu kommt das Lehrpersonal, Kindergartenkinder und deren Erzieher und Erzieherinnen sowie weitere Bildungseinrichtungen.

Etliche Tonnen Plastik

Nimmt man lediglich die Schülerzahl und rechnet mit drei Tests pro Woche bei 39 Wochen Schulzeit im Jahr, kommt man bei 29 Gramm pro Testkit auf gut 44,1 Tonnen Plastikmüll. Eine enorme Summe. Der darf allerdings – bis auf die Umverpackung – nicht im gelben Sack landen, sondern soll im Hausmüll entsorgt werden, der direkt im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt landet und nicht mehr berührt wird.

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Main-Tauber (AWMT) hat diesem Müllzuwachs bislang keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. „Wir haben immer eine gewisse Schwankungsbreite“, meint dessen Leiter Dr. Walter Scheckenbach gelassen.

„50 oder 100 Tonnen hin oder her fallen in unserem Landkreis nicht ins Gewicht“, sagt Scheckenbach. Laut Abfallbilanz 2020 wurden im Main-Tauber-Kreis 12 836 Tonnen Hausmüll produziert.

Weltweites Müllwachstum

Er habe allerdings in einer Studie gelesen, dass ein weltweiter Zuwachs von 8,4 Millionen Tonnen Plastikmüll durch die Corona-Pandemie entstanden sei, was fast drei Prozent des gesamten Plastikmüllaufkommens auf der Erde bedeute. Und er weist darauf hin, dass allein in Deutschland bis Juli 2020 über 1,1 Milliarden Masken produziert wurden. Und die werden nach Gebrauch eben weggeworfen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt an, dass seit Beginn der Pandemie durch die Milliarden Impfungen mindestens 144 000 Tonnen an gebrauchten Nadeln, Spritzen und Sammelbehältern angefallen seien. Hinzu kämen 87 000 Tonnen Schutzbekleidung, die allein von den Vereinten Nationen zwischen März 2020 und November 2021 ausgeliefert wurden, 2600 Tonnen Müll durch Tests und 731000 Liter an chemischen Abfällen.

Recyclingsysteme aufbauen

Die WHO drängt deshalb auf umweltfreundlichere Verpackungen, wiederverwendbare Schutzbekleidung und Investitionen in Recyclingsysteme. Auf allen Ebenen im Gesundheitswesen müsse es Veränderungen beim Abfallmanagement geben, so Maria Neira, Direktorin für Umweltfragen bei der WHO.

Auf der Internetseite der WHO wird sie zitiert: „Die Abfallherausforderung von Covid 19 und die zunehmende Dringlichkeit, sich mit der ökologischen Nachhaltigkeit zu befassen, bieten eine Gelegenheit, Systeme zur sicheren und nachhaltigen Reduzierung und Bewirtschaftung von Gesundheitsabfällen zu stärken.“