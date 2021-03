Main-Tauber-Kreis. In Schäftersheim und Nassau finden die Weltgebetstag-Gottesdienste in diesem Jahr zwar nicht wie gewohnt gemeinsam, aber zeitgleich um 19 Uhr statt. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt in der Pfitzinger Trinitatiskirche ein Weltgebetstagsgottesdienst.

Bereits eine Stunde früher, um 18 Uhr, beginnt der Weltgebetstags-Gottesdienst in Weikersheim in der katholischen Kirche, um 18.30 folgen Gottesdienste in Creglingen (ev. Stadtkirche), Igersheim (kath. Kirche), Wachbach (ev. Kirche). Um 19.30 beginnt in der ev. Kirche Waldmannshofen ein gemeinsamer Gottesdienst für die sechs Gemeinden Archshofen, Frauental, Freudenbach, Reinsbronn, Sechselbach und Waldmannshofen.

Die Vorbereitungsteams in Oberstetten, Rinderfeld, Wermutshausen und Oberstetten haben ebenso wie die in Edelfingen und Neubronn-Laudenbach entschieden, keine eigenen Gottesdienste zu gestalten, greifen die Thematik jedoch in anderen Gottesdiensten und durch die Bereitstellung von Infomaterial und teilweise Briefe auf.

In Creglingen findet der Weltgebetstagsgottesdienst findet am Freitag, 5. März, um 18.30 Uhr in der Stadtkirche statt. Die Veranstaltung wird bereichert durch die Solistin Irma Galeazzi. Alle erforderlichen Hygienemaßnahmen können eingehalten werden.

Der ökumenische Gottesdienst zum Weltgebetstag in Igersheim findet am Freitag, 5. März, um 18.30 Uhr in der örtlichen katholischen Kirche statt. red/peka