Tennisvereine im Main-Tauber-Kreis: Gleiche Maßstäbe für alle ansetzen

Main-Tauber-Kreis. Die Australian Open haben begonnen: Ohne Novak Djokovic. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ist zwangsläufig abgereist, nachdem ein Gericht die Annulierung seines Visums und die Verweigerung der Einreise bestätigt hatte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tagelang hatte das Hin und Her um die Teilnahme des Tennisstars nicht nur die Sportschlagzeilen beherrscht. Djokovics Hinwegsetzen über geltende Regeln, seine Impfverweigerung und sein Verhalten nach einem positiven Corona-Test hatten die Gemüter erhitzt.

„An Regeln halten“

Sollte sich an geltende Regeln halten: Novak Djokovic. © Mark Baker/dpa

Vorstandsmitglieder von Tennisvereinen aus der Region werten die Entscheidung in Down Under als richtig. „Ich verstehe Herrn Djokovic nicht, denn wenn es Regeln gibt, sollte auch er sich daran halten“, so Klaus-Bruno Fleck, Vorstandsmitglied des Tennisclubs Tauberbischofsheim.

„Sein Verhalten ist nicht akzeptabel“, verweist er auf weitere Vorfälle, wie das Interview, das der Tennisstar trotz positivem Corona-Test ohne Maske gegeben hat. Für die Australien Open sieht er das Fehlen des Weltranglisten-Ersten nicht als Malus. „Wenn Djokovic sich verletzt hätte, könnte er auch nicht teilnehmen. Außerdem gibt es genügend andere gute Spieler, die an den Australien Open teilnehmen“, so Fleck.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ähnlich sieht es Wolfgang Steib vom TC Rot-Weiß Lauda. Er hat schon einige Diskussionen im Freundeskreis geführt. „In meinen Augen ist er zu Recht die Nummer 1 der Weltrangliste. Aber daraus einen Anspruch auf seine Einreise nach Australien abzuleiten, ist nicht darstellbar.“ Djokovic habe sich genauso an Regeln zu halten, wie andere Einreisewillige auch. Eine Sonderbehandlung dürfe es nicht geben.

Vorbildfunktion

Steib gesteht jedem das Recht zu, sich nicht impfen zu lassen. Dann müsse der Serbe, der in seiner Heimat ein Volksheld sei, aber auch mit den Konsequenzen und Einschränkungen leben. Sollte es sich aber bewahrheiten, dass Djokovic trotz eines positiven Tests Termine wahrgenommen hat, ist der Tennisspieler für ihn der große Verlierer in dieser Sache. Denn der Star habe eine Vorbildfunktion.

„Novak Djokivic hat ja noch drei Grand Slam Turniere in diesem Jahr vor sich.“ Und wenn er im nächsten Jahr alle Voraussetzungen erfülle, sollte er auch wieder in Melbourne spielen dürfen, findet Wolfgang Steib.

Für Herbert Bieber, Vorsitzender des SV Königshofen und selbst Tennisspieler, ist der Fall ganz klar: „Es kann nicht sein, dass für den Weltranglisten-Ersten andere Richtlinien gelten sollen als für andere Leute. Vor allem wenn man die bisherige Corona-Politik in Australien im Blick hat.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch für Bieber hat der Serbe eine Vorbildfunktion. Und er gibt zu Bedenken, dass sich Djokovic mit seiner Haltung verspekuliert haben könnte, die auch in anderen Ländern zu Problemen führen kann. „Erschreckend“ findet er die einseitige Sichtweise in Serbien.

Trotzdem hofft der Königshöfer, dass die Spaltung zwischen Geimpften und nicht-Geimpften bei uns und weltweit nicht vorangetrieben wird.

Dass das bedeutende Tennis-Turnier nun endlich auch sportlich von sich reden machen kann, finden die Tennisspieler in der Region gut und wichtig. Auf Wolfgang Steibs Wunschliste steht dabei ein Paarung ganz oben: ein Halbfinale zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal. Vielleicht tun die Tennisprofis in Melbourne ihn ja genau diesen Gefallen. dib/hvb