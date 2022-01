Tauberrettersheimer Achim Keck leitet Luftrettungsstation

Main-Tauber-Kreis/Ochsenfurt. Der Rettungshubschrauber des ADAC mit dem Funkrufnamen Christoph 18 geht mit einer neuen Leitungs-Mannschaft in das neue Jahr 2022. Nach elf Jahren hat der verantwortliche Stationsleiter und Stationspilot der Luftrettungsstation Ochsenfurt Christian Stangl die Leitung in jüngere Hände übergeben. Es übernimmt der Tauberrettersheimer Achim Keck. Auch er ist am Standort Ochsenfurt seit mehr als einem Jahrzehnt tätig. Bereits während des Jahres 2021 wechselten auch die Positionen des Ärztlichen Leiters und des „Chef-Sanitäters“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1