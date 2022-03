Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundesweites Programm - Anmeldung zur Teilnahme ist ab sofort möglich / Denkmäler sind lebendige Geschichtszeugen Tag des offenen Denkmals: Anmeldung zur Teilnahme ist ab sofort möglich

Die Anmeldung zur Teilnahme am „Tag des offenen Denkmals 2022“ und die Aufnahme in das bundesweite Programm sind ab sofort möglich. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 31. Mai.