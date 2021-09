Strotrasse „SuedLink”: Eigentümer werden mit einbezogen

Main-Tauber-Kreis/Stuttgart. Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat für den südlichen Abschnitt der Windstromleitung „Suedlink“ zwischen Großrinderfeld (Main-Tauber-Kreis) und Leingarten (Landkreis Heilbronn) den Antrag auf Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens bei der Bundesnetzagentur eingereicht.

Behörde legt Korridor fest

Zuvor hatte die Behörde Ende September den 1000 Meter breiten Korridor für diesen Bereich festgelegt, in dem die „Suedlink-Trasse“ künftig verlaufen soll Damit kommt eines der zentralen Projekte für das Gelingen der Energiewende weiter voran.

„Mit diesem Verfahren wird in den nächsten Monaten der flurstückscharfe Verlauf unserer ,SuedLink’-Erdkabel bestimmt“, erklärte Dr. Werner Götz, Vorsitzender der Geschäftsführung der TransnetBW. „Unsere Planungen werden wir mit einem transparenten Dialog mit der Öffentlichkeit begleiten. Dazu werden wir in den nächsten Wochen trotz der Herausforderungen der Corona-Krise vor Ort präsent und ansprechbar sein“, so Götz weiter.

Von der bayerisch/baden-württembergischen Landesgrenze bis Bad Friedrichshall beantragt TransnetBW einen möglichen Leitungsverlauf sowie in Frage kommende Alternativen.

Zwischen Bad Friedrichshall/Kochendorf und Leingarten werden die „SuedLink“-Erdkabel unter Tage in den Grubenbauten der Südwestdeutschen Salzwerke AG verlaufen.

Antragskonferenzen

Im nächsten Schritt wird die Bundesnetzagentur die formelle Öffentlichkeitsbeteiligung starten und Antragskonferenzen ausrichten, zu denen Träger öffentlicher Belange, Umweltverbände und Landesbehörden willkommen sind. An den öffentlichen Antragskonferenzen werden auch interessierte Bürger teilnehmen können.

Vor den Antragskonferenzen wird TransnetBW die Öffentlichkeit in verschiedenen Veranstaltungsformaten einbinden. Dabei gewonnene Hinweise werden durch das „SuedLink“-Projektteam wie in der informellen Öffentlichkeitsbeteiligung der Bundesfachplanung in die Planungen aufgenommen werden.

Erste Eigentümerdialoge finden bereits im Oktober an den folgenden Terminen statt: 19. Oktober für Grünsfeld in der Stadthalle Grünsfeld, 20. Oktober für Großrinderfeld in der Turnhalle Gerchsheim, 21. Oktober für Schöntal und Widdern in der Turn- und Sporthalle Oberkessach, 26. Oktober für Tauberbischofsheim in der Stadthalle Tauberbischofsheim, 27. Oktober für Lauda-Königshofen in der Stadthalle Lauda, 27. Oktober für Ahorn in der Turn- und Festhalle Eubigheim, 28. Oktober für Boxberg in der Turn- und Festhalle Eubigheim, 29. Oktober für Ravenstein im Dorfgemeinschaftshaus Oberwittstadt.

Anmeldung wichtig

Da die Veranstaltungen unter strengen Corona-Hygieneschutzbedingungen stattfinden werden, ist eine Teilnahme nur unter vorheriger Anmeldung per E-Mail an suedlink@transnetbw.de möglich. Dabei müssen der Name, die Veranstaltung und die gewünschte Einlasszeit zwischen 14 und 19 Uhr genannt werden. Zusätzlich werden Eigentümer eine persönliche Einladung per Post erhalten.