Stimmung in Betrieben war lange nicht so optimistisch

Heilbronn. Herrschte bei der letzten Konjunkturumfrage der IHK in den Führungsetagen der Unternehmen der Region Heilbronn-Franken noch große Skepsis mit Blick auf die künftige Entwicklung, so hellte sich die Stimmung zum Jahresbeginn 2023 doch merklich auf.

Sorgenkind Fachkräftemangel

Die Hauptgeschäftsführerin der Kammer, Elke Döring, sprach bei der Präsentation der aktuellen regionalen Wirtschaftsdaten von einem „Hoffnungsschimmer“. Die befürchtete Rezession trat so nicht ein und der Blick nach vorne vermittle eine optimistische Stimmung, wie man sie in der Region lange nicht mehr erlebt habe. Als „größtes Sorgenkind“ der Zukunft sehen Döring und auch ihr Stellvertreter Christof Geiger, den immer deutlicher werdenden Fachkräftemangel, der sich zusehends zu einem allgemeinen Arbeitskräftemangel ausweite.

Die regionale Wirtschaft, so Elke Döring, sei angesichts deutlich gesunkener Energiepreise zuversichtlicher ins neue Jahr gestartet. Die aktuelle Geschäftslage der Betriebe habe sich gegenüber Vormonaten wieder etwas aufgehellt. In Industrie, Dienstleistungssektor und Einzelhandel zeige sich die Lage verbessert. Das Baugewerbe und der Großhandel berichten von weniger dynamischen Geschäften und die Einstellungsbereitschaft sei wieder gestiegen, wie Elke Döring in ihrem Fazit weiter feststellte.

„Nicht zuletzt durch die Entspannung am Gasmarkt und durch den Rückgang der Energiekosten allgemein, lässt die Angst der Unternehmen vor einer schweren Rezession schwinden“, so die Hauptgeschäftsführerin. Von einer allgemeinen Entwarnung der Gesamtlage für die Wirtschaftsunternehmen könne man aber noch nicht sprechen. Gleichwohl falle der Saldo von positiven und negativen Rückmeldungen so günstig aus wie seit Jahresbeginn 2022 nicht mehr.

42 Prozent (Vorquartal 39 Prozent) der Unternehmen bezeichnen ihre aktuelle wirtschaftliche Lage als gut, neun Prozent (Vorquartal zwölf Prozent) sind mit dem Geschäftsverlauf nicht zufrieden.

Auch beim Blick nach vorn war die Stimmung lange nicht so optimistisch. 24 Prozent (Vorquartal 14 Prozent) der Unternehmen rechnen mit einem günstigen Geschäftsverlauf, nur noch ein Fünftel (Vorquartal 45 Prozent) blickt mit Skepsis in die Zukunft. Dennoch bleibe die Verunsicherung in den Betrieben, denn die Herausforderungen seien immens: Die immer noch hohen Energiepreise, eine Inflationsrate von über acht Prozent und das abgebremste Wachstum begleiten die Unternehmen durch das Gesamtjahr. Auswirkungen durch den Klimawandel, oder die demografische Entwicklung und die schleppend vorangehende Digitalisierung, seien bei dieser Gesamtbetrachtung noch nicht berücksichtigt.

Als das mit Abstand größte Geschäftsrisiko wird in der Konjunkturumfrage der Fachkräftemangel genannt. 70 Prozent (Vorquartal 62 Prozent) der befragten Betriebe geben die Suche nach qualifiziertem Personal als größte Herausforderung an. Auf Platz zwei folgen die Energiepreise (64 Prozent; Vorquartal 80 Prozent) – vor Arbeitskosten und Rohstoffpreisen.

In der Pressekonferenz der IHK wurde einmal mehr deutlich, dass die künftige Entwicklung der regionalen Wirtschaft sehr eng mit dem Mangel an Arbeitskräften verbunden ist, denn der wird zunehmend zur Wachstumsbremse.

Mehr Investitionen nötig

Die Umfrage der Kammer zeige, so Döring und Geier unisono, wie wichtig es ist, jetzt wirksam gegen den Fachkräftemangel vorzugehen. Dazu gehöre auch der längst überfällige Abbau von bürokratischen Hürden, aber auch flexiblere Arbeitsmodelle und eine erleichterte Anwerbung ausländischer Fachkräfte. Der Blick in die Umfragebögen machte aber auch noch ein anderes Problem deutlich, das nur die Unternehmen selbst lösen können: Die zurückhaltende Investitionsbereitschaft, die aktuell sehr vernachlässigt werde.