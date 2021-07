Steinerne Vogeltränke auf Autos geworfen

Weikersheim. Eine unbekannte Person beschädigte in der Nacht auf Sonntag im Weikersheimer Eisvogelweg (Mohlach-Gebiet) zwei geparkte Autos. Zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr nahm der Unbekannte eine steinerne Vogeltränke und warf diese auf einen geparkten VW Polo. Die Tränke prallte ab und wurde auf einen daneben abgestellten Renault geschleudert. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 / 99470 entgegen.

