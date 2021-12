Statt Karten Spende für Jugendfonds Main-Tauber

Main-Tauber-Kreis. Landrat Christoph Schauder verzichtet auf Weihnachtspost. Damit möchte er einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Die eingesparten Kosten nutzte er für eine Spende von 1000 Euro an den Jugendfonds Main-Tauber. Einen symbolischen Spendenscheck übergab er nun an Sozialdezernentin Elisabeth Krug.

Der Landrat zeigte sich überzeugt davon, mit seiner Spende einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung bedürftiger Kinder und Jugendlicher zu leisten: „Der Jugendfonds bietet ein Instrument zur flexiblen Hilfe in Notsituationen, wenn andere Mittel ausgeschöpft sind.“

„Leider steigt die Zahl der Empfänger von Mitteln aus dem Jugendfonds weiterhin“, erläuterte Sozialdezernentin Elisabeth Krug. Es gebe immer wieder Krisensituationen in Familien, die sich ohne eine solche Unterstützung nicht abwenden ließen. Wenn alle anderen regulären Unterstützungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind oder nicht greifen, kann der Jugendfonds in Anspruch genommen werden. Er wird im Jugendamt verwaltet.

In den vergangenen Jahren wurden jährlich etwa 90 Hilfen gewährt; die Ausgaben betrugen im Mittel etwa 7000 Euro pro Jahr. So können die Teilnahme an Freizeiten, Klassenfahrten und Schullandheimaufenthalten oder auch die Nachmittagsbetreuung und Schulessen für Kinder aus finanziell benachteiligten Familien ermöglicht werden.

Die Anfänge des Jugendfonds reichen bis 1999 zurück. Er war dazu gedacht, um örtliche Initiativen und Projekte von und mit Jugendlichen zu unterstützen, und zwar beim Übergang von der Schule in den Beruf, in schwierigen Lebenssituationen und bei Themen mit spezifischer Bedeutung für die Jugend in der Region. Das Land hatte den Landkreisen für diese Zwecke Gelder zur Verfügung gestellt. Dem Main-Tauber-Kreis standen zusätzlich Gelder aus einem Nachlass für Not leidende Kinder zur Verfügung. Im Laufe der Jahre seines Bestehens ist der Jugendfonds aber immer wichtiger geworden, um besonders prekäre finanzielle Notlagen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen abzufangen oder zu mildern. In seiner heutigen Form wurde der Jugendfonds 2005 konzipiert.

Die ursprüngliche Idee, nur die Zinserträge auszuschütten, ließ sich nicht lange umsetzen. Zu deutlich war der Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen, zu schlecht entwickelte sich die Zinslage. Daher ist der Fonds mehr denn je auf Spenden angewiesen. „Daher wäre es wünschenswert, wenn andere Institutionen dem Beispiel des Landrats und anderer Spender der vergangenen Jahre – darunter der Lions-Club Bad Mergentheim, der Landfrauenverband Main-Tauber-Kreis und das Stadtwerk Tauberfranken – folgen würden“, sagte Dezernentin Elisabeth Krug.

Antragsberechtigt sind Verbände, Gruppen und Initiativen der Jugend im Kreis, im Falle der Einzelunterstützung benachteiligter Kinder und Jugendlicher auch betroffene Familien, Erziehungsberechtigte oder sonstige Beteiligte, zum Beispiel die sozialen Dienste des Jugendamtes. Die Entscheidungen über die Anträge, die sich in den vergangenen Jahren zunehmend auf die Unterstützung benachteiligter junger Menschen bezogen, werden durch das geschäftsführende Jugendamt getroffen. Dem Jugendhilfeausschuss wird jährlich über die Verwendung der Mittel und die Entwicklung des Jugendfonds berichtet. lra