Start in eine neue Runde

Main-Tauber-Kreis. Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat das Jahresprogramm 2022 zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) ausgeschrieben. Darauf weist die Wirtschaftsförderung Main-Tauber-Kreis hin.

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum bietet das Land Baden-Württemberg ein Förderangebot für die strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Gemeinden und Dörfer. Im Rahmen des Jahresprogramms 2022 können in den vier Förderschwerpunkten Innenentwicklung/Wohnen, Grundversorgung, Arbeiten und Gemeinschaftseinrichtungen sowohl kommunale als auch private Investitionen mit Zuschüssen gefördert werden. Der Fokus liegt, wie bereits im Vorjahr, bei der Aktivierung innerörtlicher Potenziale durch die Umnutzung leerstehender Gebäude, die Aufstockung von Gebäuden sowie die Nachverdichtung im Ortskern.

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes werden bioökonomiebasierte Bauweisen im ELR verstärkt gefördert. Werden bei einem Projekt überwiegend ressourcenschonende, CO2-bindende Baustoffe wie Holz eingesetzt, erhöht sich der Fördersatz um fünf Prozentpunkte. „Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum existiert bereits seit mehr als 25 Jahren und wurde in der Vergangenheit im Main-Tauber-Kreis rege in Anspruch genommen“, sagt Landrat Christoph Schauder. Dies dokumentieren die Förderanträge und die jeweiligen Förderbeträge, die in den Landkreis geflossen sind. Es wurden beispielsweise bei der Programmrunde 2021 insgesamt 80 Anträge mit einer Fördersumme von rund 4,5 Millionen Euro bewilligt.

Privatpersonen und Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten wenden sich bei Interesse am Entwicklungsprogramm an ihr örtliches Bürgermeisteramt. Die Unterlagen müssen bis Donnerstag, 30. September eingereicht werden.

Merkblatt sowie Ausschreibung und die ELR-Verwaltungsvorschrift sind unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/land/elr abrufbar. Ergänzende Infos zum Entwicklungsprogramm gibt es bei den Bürgermeisterämtern und beim Landratsamt Main-Tauber, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825708, Fax: 09341/8285708, E-Mail wirtschaftsfoerderung@main-tauber-kreis.de. lra