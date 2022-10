Starke Vertretung der Wirtschaft

Heilbronn/Main-Tauber-Kreis. Die Wirtschaft in der Region Heilbronn-Franken steht vor den größten Herausforderungen seit Jahrzehnten. Jetzt bekommt sie eine neue starke Stimme. Die Mitgliedsunternehmen der IHK Heilbronn-Franken haben 46 Unternehmerinnen und Unternehmer in die neue Vollversammlung der IHK gewählt. Sie bestimmen für fünf Jahre die Ausrichtung der Kammer.

Die Ergebnisse der Wahl zur Vollversammlung der IHK Heilbronn-Franken für die Wahlperiode 2023 bis 2027 stehen fest. Das höchste Gremium der IHK wird künftig jünger, vielfältiger und regional breit aufgestellt sein.

Rund 65 000 Mitgliedsunternehmen waren aufgerufen, unter 85 Kandidatinnen und Kandidaten in sieben Wahlgruppen 46 auszuwählen, die sie künftig im Parlament der Wirtschaft vertreten werden. Ihre Stimme abgegeben haben knapp 6000 Unternehmerinnen und Unternehmer. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 9,2 Prozent, gemessen an der Unternehmensstruktur innerhalb der IHK ein durchschnittlicher Wert. In den einzelnen Wahlgruppen fiel die Beteiligung ganz unterschiedlich aus und lag etwa in der Gruppe Industrie/Verarbeitendes Gewerbe bei rund zwölf Prozent, bei Information und Kommunikation, Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaften bei knapp 16 Prozent. Über alle Wahlgruppen hinweg waren die Ausbildungsbetriebe mit einer Wahlbeteiligung von fast 28 Prozent besonders rege.

In die Vollversammlung gewählt wurden unter anderem: Sven Dell (Kurverwaltung Bad Mergentheim), Michael Drechsler (UFT Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach, Bad Mergentheim), Paul Gehrig, Stadtwerk Tauberfranken, Bad Mergentheim), Steffen Leitl (Sonnenergie Steffen und Sven Leitl GbR, Boxberg), Melanie Renje (Mittelstandszentrum Tauberfranken GmbH, Bad Mergentheim), Roland Rüdinger (Rüdinger Spedition GmbH, Krautheim), Björn Ziemehl (Björn Ziemehl Versicherungsvermittlung, Tauberbischofsheim) und Dr. Philipp Zippe (Zippe Industrieanlagen, Wertheim).

Alle Ergebnisse gibt’s auf heilbronn.ihk.de sowie umfassend auf der eigens eingerichteten Wahlseite ihkwahl.de im Internet. ihk