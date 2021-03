Mit Ihrer Stimme bei der Landtagswahl entscheiden Sie über die politische Zukunft Baden-Württembergs und über die künftige Vertretung des Main-Tauber-Kreises in Stuttgart. Ich möchte mein erfolgreiches Engagement im Landtag gerne fortsetzen und auch in den kommenden fünf Jahren die starke Stimme unseres Kreises in Stuttgart sein. Der Main-Tauber-Kreis muss wirtschaftlich stark bleiben und seine ganz besondere Lebensqualität behalten. Das steht im Mittelpunkt meiner Arbeit als Abgeordneter. Mit diesem klaren Ziel konnte ich vieles für den Wahlkreis erreichen. Daran möchte ich anknüpfen.

Wir stehen gemeinsam vor großen Herausforderungen. Die Pandemie und ihre Folgen werden unsere Kräfte noch lange fordern. Aber ich bin überzeugt: Wir haben alle Chancen, um miteinander erfolgreich durchzustarten und unseren Wohlstand auch in Zukunft zu erhalten. Dafür biete ich allen Wählerinnen und Wählern im Main-Tauber-Kreis meine Erfahrung, meine Durchsetzungsstärke und mein Netzwerk in der Landes- und Bundespolitik an.

Prof. Dr. Wolfgang Reinhart, CDU. © CDU

Ich will weiter für einen starken ländlichen Raum und damit für unsere Heimat kämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass sichere Arbeitsplätze, Bildungschancen, schnelles Internet, gute Straßen und verlässlicher Nahverkehr nicht nur in den Zentren, sondern auch bei uns in unserer Heimat für alle bereitstehen. Ich will unsere Kulturlandschaft und ihren Artenreichtum schützen – aber zusammen mit der Landwirtschaft und auch für unsere Bauern und nicht gegen sie. Wir brauchen beides: Bienen und Bauern. Vor allem für unsere Gemeinden bei Stadtsanierung, Entwicklung ländlicher Raum oder Wasserwirtschaft bis zu Verkehr, Digitalisierung oder Tourismus will ich bei Arbeit und Wohnen sowie bei der Bildung unsere Heimat weiter voranbringen.

Ich engagiere mich für unseren Mittelstand. Denn der Mittelstand ist unser Joker im Standortpoker. Unsere vielen Weltmarktführer sind der Motor für Europas Innovationsstandort Nummer eins, Baden-Württemberg. Sie brauchen politische Unterstützung im Wandel, damit wir auch 2030 weltweit spitze sind. Für die Zeit nach der Krise haben wir ein Zukunftspaket für Mittelstand und Innovation geschnürt. Auch für den Einzelhandel werden wir ein Neustartprogramm brauchen. Ich möchte, dass unsere Stadtzentren und 111 Ortschaften nach der Krise lebendig und attraktiv bleiben.

Und nicht zuletzt: Ich setze mich ein für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, für unsere Vereine und für das Ehrenamt. Für diese Arbeit und für diese Ziele bitte ich Sie um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme für die CDU.