Main-Tauber-Kreis. Zu einem digitalen Fachgespräch mit dem Kreisbauernverband rief MdL Dr. Wolfgang Reinhart auf. Mit Agrarminister Peter Hauk stand Rede und Antwort.

„Die Landwirtschaft bei uns ist geprägt von bäuerlichen Familienbetrieben, die oft schon seit Generationen von einer Familie bewirtschaftet werden. Dabei wird Wert darauf gelegt, im Einklang mit Tieren und Natur zu arbeiten. Der stetig wachsende Anteil an ökologisch wirtschaftenden Betrieben macht darüber hinaus deutlich, welch hoher Stellenwert dem Umgang mit der Tier- und Pflanzenwelt zukommt“, so Reinhart eingangs.

„Die Betriebe gewährleisten zudem die Offenhaltung der Landschaft und prägen das Landschaftsbild. Sie erhalten die Attraktivität der ländlichen Regionen und produzieren qualitativ hochwertige Lebensmittel“, unterstrich Minister Hauk. Dies gelte für konventionell und ökologisch wirtschaftenden Betriebe. Beide Seiten können von dem jeweiligen Wissen profitieren und dazu beitragen, eine nachhaltige und naturnahe Landwirtschaft weiter zu befördern. Auch die Möglichkeiten neuer Technologien spielen dabei eine bedeutsame Rolle.

„Um die wertvolle Arbeit der landwirtschaftlichen Betriebe sicherzustellen und zu unterstützen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen und Fördermöglichkeiten existieren“, betonte Reinhart. Darüber hinaus müssten Lösungen gefunden werden, um die Betriebe in die Lage zu versetzen, sich gegen die zunehmenden klimatischen und marktwirtschaftlichen Herausforderungen wappnen zu können. „Um unsere Familienbetriebe in Zukunft zu erhalten, sollten auch Anreize für die nachfolgende Generation gesetzt und das Berufsbild attraktiv gehalten werden. Wir wollen unsere typischen Strukturen bewahren“, stellte Reinhart heraus.

Erreicht habe man etwa, so MdL Reinhart, dass das Volksbegehren Artenschutz durch einen Kompromiss in Form des Biodiversitätsstärkungsgesetzes abgewendet und sowohl den Interessen der Landwirtschaft als auch denen des Natur- und Umweltschutzes Rechnung getragen worden sei. Ebenso habe man das Thema Regionalität stärker in den Fokus gerückt und die gute Arbeit der Betriebe unterstützt, unterstrich Minister Hauk. Zentrale Förderprogramme seien ausgebaut und besonders der Ökolandbau weiter gestärkt worden. Ferner habe man einen bedeutenden Akzent beim Thema Risikovorsorge gesetzt.

Gleichwohl, so Hauk und Reinhart, stünden auch in den kommenden Jahren noch einige Punkte auf der Agenda. So setze man sich als Union für den flächendeckenden Erhalt der heimischen Landwirtschaft ein. Hierbei wolle man Unterstützung der landwirtschaftlichen Betriebe bei der Weiterentwicklung ihrer Betriebe mit Blick auf die steigenden Anforderungen bei dem Tierwohl sowie dem Natur- und Umweltschutz leisten. Ebenso setze man sich für die Förderung der Mehrgefahrenversicherung für alle Wetterrisiken ein und fordere vom Bund steuerliche Risikoausgleichsrücklagen. Ebenso zähle der Abbau von Dokumentationspflichten für die Landwirtschaft zur Agenda.

„Einen regelmäßigen Dialog, der von Vertretern aller relevanten Akteure getragen wird, sowie die Vornahme der notwendigen Rahmensetzungen vor dem Hintergrund Gleichklang von konventionellem und ökologischem Landbau ist wichtig“, unterstrich Reinhart. Positiv sah Reinhart nach dem Austausch mit den Landwirten auch, dass die Bewerbung des Landkreises als Bio-Musterregion Erfolg hatte. „Lieber der Apfel aus dem Taubertal, als die Avocado aus Peru.“. Mit den Landwirten wurde auch gesprochen über „Rote Gebiete“, Erneuerbare Energien, Zukunftsperspektiven für junge Landwirte oder auch weitere Förderprogramme. pm