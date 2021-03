Städte des Main-Tauber-Kreises fordern sichere Öffnungsstrategie

Tauberbischofsheim. Mit einem Appell wenden sich Städte in der Region an die Landesregierung. Sie wollen eine sichere Öffnungsstrategie und damit eine Perspektive für ihre Bürgerschaft und die lokale Wirtschaft. Auch die Stadt Wertheim ist Teil dieser Initiative. Oberbürgermeister Markus Herrera: „Es ist an der Zeit, Alternativen zum fortdauernden Stillstand zu entwickeln. Wir in Wertheim sind dazu bereit.“ In dem gemeinsamen Schreiben an Ministerpräsident Kretschmann sowie an das Sozial- und Wirtschaftsministerium zeigen die Oberbürgermeister und Bürgermeister der Region auf, wie eine sichere Öffnungsstrategie aussehen könnte. Unterzeichnet ist das Schreiben von Wertheim, Bad Mergentheim, Crailsheim, Eppingen, Künzelsau, Lauda-Königshofen, Öhringen, Neckarsulm, Schwäbisch Hall und Tauberbischofsheim.

