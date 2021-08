In knapp drei Wochen geht es los: Der Main-Tauber-Kreis nimmt von Donnerstag, 9., bis Mittwoch, 29. September, an der Stadtradeln-Aktion teil. Im Main-Tauber-Kreis haben sich zusätzlich zum Landkreis auch vier Kommunen zum Stadtradeln angemeldet. Neben Igersheim und Niederstetten sind in diesem Jahr erstmalig auch die Städte Weikersheim und Wertheim dabei.

Seit 2008 treten

...