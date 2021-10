Der Main-Tauber-Kreis hat bei der Stadtradeln-Aktion gemeinsam mit den vier zusätzlich gemeldeten Kommunen eine stolze Summe von 254 305 Radkilometern erzielt. Verglichen mit dem CO²-Ausstoß eines Autos wurden dadurch Emissionen von 37 Tonnen Kohlenstoffdioxid vermieden. Es haben sich insgesamt 1079 aktiv Radelnde in 101 Teams an der Aktion beteiligt. Sie fand in der Zeit von Donnerstag, 9.,

...