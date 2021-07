Stadt will Bebauungsplan "Laukhuff-Gelände" aufstellen

Was geschieht nach dem Aus der Orgelbaufirma Laukhuff mit dem großen Betriebsgelände am Weikersheimer Stadteingang? Diese Frage wurde im Zusammenhang mit der Stilllegung des Unternehmens vor rund einem Monat ziemlich schnell gestellt.

Die Stadt Weikersheim will jetzt in einem ersten, grundlegenden Schritt einen Bebauungsplan für das Laukhuff-Areal aufstellen. Unbeschadet der aktuellen

...