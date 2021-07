Sportkreis Tauberbischofsheim: Viele wertvolle Erfahrungen gesammelt

Main-Tauber-Kreis. Sportkreis und Sportjugend Tauberbischofsheim veranstalteten in Kooperation mit dem Badischen Behinderten- und Rehabilitationssportverband die Zusatzqualifikation zum Sportabzeichen-Prüfer für Menschen mit Handicap. Es gab Teilnehmer aus den Sportkreis Tauberbischofsheim, Mergentheim und Buchen.

Die Veranstaltung begann in der Gemeinschaftsschule Lauda-Königshofen. Der Prüflehrgang wurde von Holger Kimmig und Laura Wienk-Borgert geleitet. Beide gehören zum Referententeam des Badischen Behinderten- und Rehabilitationsverband. Am Morgen wurden sämtliche theoretische Grundlagen behandelt, die Teilnehmer mussten verschiedene Behinderungen in die entsprechenden Klassen einteilen. Die Prüfer wurden auf den praktischen Teil am Nachmittag vorbereitet. Menschen mit Handicap müssen in verschiedene Klassen eingeteilt werden. Ausschlaggebend hierfür ist der Grad ihrer Behinderung. Hierauf gingen die Referenten genau ein, die Prüfer mussten schließlich selbst eine Klassifizierung vornehmen. Die Einteilung in die verschiedenen Klassen ist bei der Zusatzqualifikation eine Besonderheit und die Prüfer müssen genau arbeiten. Es wurde verdeutlich, dass es bei dem Sportabzeichen mit Menschen mit Behinderung ganz andere Disziplinen gibt, die sich von denen bei dem normalen Sportabzeichen unterscheiden.

Am Nachmittag stand der praktische Teil an. Hierzu ging die gesamte Gruppe in das Stadion. Dort waren einige Sportabzeichensportler mit Handicap vertreten. Neben vier Schülern der Andreas-Fröhlich-Schule beteiligten sich auch zwei Teilnehmer der Alois-Eckert-Werkstätte Gerlachsheim. So wurde das theoretische Wissen zur Einteilung in die Behindertenklassen direkt umgesetzt.

Ein Highlight war das Ausprobieren von behinderungsspezifischen Disziplinen im Praxisteil. Beim Werfen aus dem Rollstuhl, beim Rollstuhlsprint, dem Geschicklichkeitsgehen und dem Zielwerfen machten alle Beteiligten wertvolle Erfahrungen, die im Alltag eher nicht möglich wären.

Alle Prüfer erhielten am Ende die Nachricht, dass sie die Zusatzqualifikation erfolgreich abgelegt hatten. Diese Veranstaltung ist ein weiterer Baustein für die enorm wichtige Inklusionsarbeit im Main-Taube-Kreis. pm