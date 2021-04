Spezielle Gymnastik hilft bei Wirbelsäulenverkrümmung

Main-Tauber-Kreis. Drei bis fünf Prozent der Deutschen leiden nach Angaben des Robert-Koch-Instituts an einer Skoliose. In der Regel entsteht die Erkrankung während der Wachstumsschübe in der Kindheit. „Nur ein bis drei von tausend Menschen haben eine behandlungsbedürftige Skoliose“, so Dr. Hans-Peter Zipp, Kinder- und Jugendarzt bei der AOK Baden-Württemberg.

Bei gravierenden Veränderungen wachsen die Wirbel stärker und unregelmäßig. Sie verkrümmen in der Folge die Wirbelsäule. 2019 wurden im Kreis 62 AOK-versicherte Kinder und Jugendliche deshalb behandelt. Landesweit waren es 6566. Im Landkreis sind die Skoliose-Therapien von 2015 bis 2019 jährlich um durchschnittlich 4,4 Prozent zurückgegangen. Im Land verringerten sie sich in diesem Zeitraum um 2,7 Prozent.

Eine milde Form kann im Wachstum binnen weniger Wochen dramatische Formen annehmen. „In diesem Fall müssen Ärzte schnell handeln, um Folgeschäden zu vermeiden“, verdeutlicht Dr. Zipp. Die weitaus meisten Fälle von Skoliose bezeichnen die Ärzte als „idiopathisch“: Sie wissen nicht, welche Ursachen sich dahinter verbergen. Vermutlich gibt es aber ein erblich bedingtes Risiko.

Mit einem Vorurteil möchte der Mediziner aufräumen: „Viele Menschen befürchten, dass krummes Sitzen bei ihren Kindern zu einem Buckel führt“, sagt er und fügt an: „Das kann nicht passieren. Immer wieder wird auch die Theorie geäußert, dass unter anderem ein Schiefhals beim Baby ein erstes Anzeichen für Skoliose sein kann. Auch dafür gibt es keinerlei Hinweise.“

Die meisten Skoliosen entwickeln sich im Alter zwischen neun und zwölf Jahren. Mädchen sind zu einem Drittel häufiger davon betroffen als Jungen. Die Vorsorgeuntersuchung U11 mit neun bis zehn Jahren und J1 mit zwölf bis 14 Jahren sind deshalb wichtige Termine beim Kinder- und Jugendarzt. Trifft es jedoch Kinder unter fünf Jahren, spricht man von „Early-Onset“-Skoliose. Die frühe Skoliose geht oft mit einer sehr starken Krümmung einher und muss intensiv behandelt werden. Auch bei den Vorsorgeuntersuchungen mit vier und fünf Jahren wird deshalb die Krümmung der Wirbelsäule kontrolliert.

Wichtig ist, die Wirbelsäule alle paar Monate kontrollieren zu lassen, bis ihr Wachstum abgeschlossen ist. Dadurch lässt sich frühzeitig erkennen, ob die Krümmung zunimmt und eine Behandlung sinnvoll ist.

Bei sehr starken Veränderungen kann eine Operation nötig werden. Denn abgesehen von den Schmerzen, können in schweren Fällen durch eine Wirbelsäulenverbiegung innere Organe wie Herz und Lunge in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei einer Operation werden mehrere Wirbelkörper miteinander verbunden, um die Wirbelsäule wieder aufzurichten. „Wird nicht behandelt, haben die Betroffenen ihr Leben lang Rückenprobleme,“ weiß Dr. Hans-Peter Zipp. aok

