Main-Tauber-Kreis. In einer digitalen Besprechung wurde der erste Schritt für die Neuausrichtung der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) im Main-Tauber-Kreis gemacht. Anja Lotz, Bundestagskandidatin der SPD Odenwald-Tauber, fungiert hier als Ansprechpartnerin für die Frauen.

Inhaltlich war es eine sehr interessante Veranstaltung. In der Begrüßung stellte Anja Lotz die gegenwärtige gesellschaftliche Situation dar. Die statistischen Zahlen zeigten das Ungleichgewicht erschreckend deutlich auf. „Die Kreistage von Baden-Württemberg haben 2300 Mitglieder. Lediglich zwölf Prozent davon sind Frauen. Der Main-Tauber-Kreis steht im Vergleich auf der drittletzten Stelle“, so Lotz.. Die SPD-Fraktion habe immerhin einen Frauenanteil von 22 Prozent. Bei einem Bevölkerungsanteil von über 50 Prozent werde aber deutlich, dass Gleichberechtigung nicht erreicht sei. Dies gelte auch für die Verteilung von Familien- und Erwerbsarbeit.

40 Prozent der Frauen und lediglich fünf Prozent der Männer übten einen Minijob aus. Im Maschinenbau, der Leitbranche im Kreis, erhielten Frauen für den gleich Job 20 Prozent weniger Lohn als Männer. Ein Fan von Quoten sei sie nicht, erklärte Anja Lotz. Um die gegenwärtigen Verhältnisse zu ändern, sei diese allerdings nötig. Lotz hoffe auf die junge Generation. Familie, Freizeit und Freunde hätten einen höheren Stellenwert als Geld. Das sei ein Lebensmodell in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter sich stärker annähere.

Sonja Elser ist Landesvorsitzende der ASF. „Wir sind systemrelevant – Frauen, wir müssen reden“, lautete die Überschrift ihres Beitrags. Corona zeige wie ein Brennglas die Schwachstellen der Gesellschaft auf. Es seien wieder die Frauen, die die Hauptlast tragen.

Homeoffice, Haushalt, Homeschooling und Kinderbetreuung, seien zu leisten. Das hänge in stärkerem Maße an Frauen als an Männern. Hinzu kämen die finanziellen Auswirkungen. Sieben Millionen Minijobs seien weggefallen, davon seien vier Million von Frauen ausgeübt worden. Kurzarbeit sichere den Arbeitsplatz, führe aber dennoch zu finanziellen Einbußen. In vielen Familien komme beides zusammen.

Besonders betroffen seien die Alleinerziehenden – überwiegend Frauen. Die psychischen Belastungssituationen seien angestiegen. Elser nahm auch den Begriff „Sorgearbeit“ auf. Kinderbetreuung und Pflege würden zu über 70 Prozent von Frauen ausgeübt. Diese Arbeit werde aber teilweise nicht bezahlt, schlecht bezahlt, sei Teilzeitarbeit oder ein Minijob neben der „Sorgearbeit“. Die Erwerbsbiografie sei brüchig und führe daher auch im Alter zu finanziellen Nachteilen. Die Gesellschaft sei immer noch auf das Modell „Haupternährer“ ausgerichtet. Gingen Beziehungen in die Brüche, werde das besonders deutlich. Die Erwartung an Frauen, dann entsprechend arbeiten zu gehen, sei unrealistisch. Frauen mit Mitte 50 hätten für viele Jahre den Beruf hinten angestellt. Die Chance auf einen Vollzeitarbeitsplatz sei dann gering.

Die Sozialsysteme müssten der gesellschaftlichen Realität angepasst werden. Es brauche eine Arbeitsmarktpolitik um Gleichberechtigung zur Lebenswirklichkeit werden zu lassen.

Heute hätten die Hauptverdiener eine 40 Stunden-Woche und die Frau in Teilzeit einen Vertrag über 20 Stunden. Das seien zusammen 60 Stunden bezahlte Erwerbsarbeit. Elser forderte eine gleichmäßige Aufteilung. „Mann und Frau sollten dann je 30 Stunden arbeiten.“ Kinderbetreuung oder auch Pflege der Eltern könnten sie sich dann teilen. Es lohne ein Blick in die skandinavischen Länder. Dort sei das Selbstverständnis häufig fortschrittlicher. Erst bei gleicher Verteilung von Zeit, Macht und Geld, sei Gleichberechtigung erreicht.

Der SPD-Landtagskandidat Anton Mattmüller sagte, er sehe in der Gleichstellung eine Frage der ganzen Gesellschaft, nicht nur der Frauen. Thomas Kraft, Kreisvorsitzender der SPD, begrüßte die Schritte zur Neuausrichtung der ASF. Dazu zähle gerade auch die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das müsse endlich Lebenswirklichkeit werden.