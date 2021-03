Liebe Mitbürger, die letzten Tage vor der Landtagswahl sind angebrochen und alle Bewerber geben noch einmal ihr Bestes, um die Wähler von der eigenen politischen Einstellung zu überzeugen. Dennoch ist es für uns als AfD immer noch ein wenig anders als für die politische Konkurrenz. Plakate werden nach kurzer Zeit beschmiert oder gar zerstört und beim Verteilen von Flugblättern kommt es immer wieder zu Beleidigungen und Herabwürdigungen. All das bin ich von Beginn an gewohnt und habe diesbezüglich ein „dickes Fell“ entwickelt. Doch in diesem Jahr hat sich die Aggressivität unserer politischen Gegner noch einmal gesteigert. Warum ist das so? Warum steigert sich die Ablehnung politischer Meinung bis zum Hass? Eigentlich haben die meisten Menschen den gleichen Wunsch: Sie wollen in Frieden, Freiheit und Sicherheit leben, mit einer gewissen sozialen Absicherung und einem bescheidenen Wohlstand. All das fand ich vor, als ich 1989 ins Taubertal kam und das spiegelte sich in der Zufriedenheit der Bevölkerung wider. Es gab ihn tatsächlich – den sozialen Frieden.

Dr. Christina Baum, AfD. © Juergen Besserer Foto Besserer

Doch in den darauffolgenden Jahren entwickelte sich eine Polarisation der politischen Positionen. Personen, die an kritikwürdigen Zuständen tatsächlich auch Kritik übten, wurden medial angegriffen, sozial geächtet und letztendlich isoliert. Thilo Sarrazin ist ein prominentes Beispiel dafür. Der Meinungspluralismus, der ehrliche Austausch verschiedener Ansichten als eine der wichtigsten Säulen der Demokratie, wurde Stück für Stück beerdigt. Viele Bürger jedoch konnten sich mit der „herrschenden Meinung“ nicht mehr identifizieren. Der neue Zeitgeist war und ist ihnen fremd. Sie wollten ihre gewohnten Werte und Verhaltensnormen nicht aufgeben.

Das war die Geburtsstunde der Alternative für Deutschland und für mich der Beginn eines neuen Lebensabschnitts – zum ersten Mal wurde ich Mitglied einer Partei. Acht Jahre später sind die Gräben innerhalb der Gesellschaft tiefer als je zuvor. Diese Zerrissenheit spiegelt sich in der Psyche des Volkes wider. Depressionen und andere psychische Erkrankungen nehmen drastisch zu. Die Coronamaßnahmen verschärfen die Situation zusätzlich.

Unsere Gesellschaft als Gemeinschaft sozialer Wesen wird durch Kontaktverbote, Abstand, Isolation und Maskenzwang entmenschlicht. Vor allem Kinder brauchen jedoch Nähe, Lachen und Liebe. Vieles läuft gehörig schief in Deutschland. Lassen Sie uns darüber freundlich, offen und ehrlich reden. Und vor allem – hören wir einander wieder zu.

Ich wünsche mir mein Deutschland von 1989 zurück, nicht mehr und nicht weniger. Ein Land in Freiheit und sozialer Gemeinschaft. Dafür trete ich ein.