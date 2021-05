Soforthilfe wegen Corona

Main-Tauber-Kreis. Die Vereine des Sängerbundes Badisch-Franken (SBF) haben über den Badischen Chorverband (BCV) in zwei Tranchen Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres vom Land Baden-Württemberg insgesamt 128 800 Euro an Corona-Soforthilfe erhalten. Die jetzige Auszahlung über insgesamt 64 700 Euro ging vor wenigen Wochen auf den Bankkonten der 70 Vereine ein.

SBF-Präsident Wolfgang Runge lobt dabei vor allem die unbürokratische Abwicklung. So mussten die Vereine die Förderung nicht beantragen, sie erhielten diese automatisch aufgrund ihrer Mitgliedschaft im Badischen Chorverband. Die Höhe der Zuwendungen richtete sich nach der Anzahl der aktiven Vereinsmitglieder.

Insgesamt erhielten 2020 und 2021 die Vereine des BCV Corona-Soforthilfen in Höhe von 2 620 500 Euro. Die finanzielle Hilfe unterstützt die Gesangvereine in ihrem Bemühen, die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie einigermaßen unbeschadet zu überstehen, das Vereinsleben aufrecht zu halten und in hoffentlich absehbarer Zeit wieder reibungslos mit den Proben beginnen zu können. Sie ist auch eine Bestätigung dafür, dass sie als Vereine bzw. Vereinigungen wichtige Kulturträger.